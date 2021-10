Gli appassionati di giardinaggio sanno bene che per ottenere fioriture meravigliose è necessario attivarsi per tempo.

Specialmente quando si tratta di piante bulbose, infatti, le tempistiche sono fondamentali per garantirsi fioriture stupende. In precedenza si era spiegato al Lettore cosa fare a settembre per avere tulipani meravigliosi in primavera.

Oggi, invece, si andrà alla scoperta della bulbosa Hippeastrum conosciuta anche come Amarillide. Pochi scelgono questa pianta incredibile senza sapere che può regalare fiori meravigliosi in inverno. Eppure si tratta di una pianta dai fiori molto belli originaria di Centro e Sud America.

Sia nei supermercati che nei vivai specializzati già nel mese di ottobre è possibile trovare in vendita i grossi bulbi di questa pianta.

Per avere fiori grandi e meravigliosi a Natale bisogna procedere adesso con l’acquisto e la coltivazione.

I fiori dell’Hippeastrum hanno dimensioni generose e colori sgargianti dal bianco al rosa sino al rosso.

L’inizio del periodo autunnale è il momento perfetto per procedere alla sistemazione dei bulbi nel terreno. Sarà necessario piantarli in un vaso di plastica e leggermente sporgenti rispetto al substrato.

Le irrigazioni dovranno avvenire regolarmente ma con poca acqua per volta. Quando cominciano ad apparire i primi germogli si potrà procedere con annaffiature più frequenti ma sempre poco per volta. Questo per ridurre il rischio di marciumi che potrebbero danneggiare il bulbo.

Dal momento che le temperature del periodo tra l’autunno e l’inverno tendono ad essere basse è necessario riparare i bulbi in casa.

In poco tempo vedremo formarsi uno stelo lungo e di colore verdognolo che schiuderà dopo un mese. Procedendo adesso per dicembre si avranno dei magnifici fiori. Per fare durare i fiori più a lungo si potrà sistemare la pianta in un luogo con temperature sui sedici gradi.

Cosa fare dopo

Una volta sfioriti, gli steli andranno recisi alla base. L’Hippeastrum manterrà le foglie fino all’autunno successivo andando a riposo a novembre. Nel periodo successivo al taglio dello stelo sarà necessario procedere con la concimazione una volta al mese. Rivolgersi ad un vivaio specializzato per scegliere il prodotto per piante da fiore migliore.

In primavera, da marzo in poi, l’Hippeastrum potrà essere sistemato all’esterno. Nel periodo invernale, invece potrà essere tenuto in una serra fredda. Se si commette l’errore di ripararli in una serra riscaldata sarà molto difficile vederlo fiorire la stagione successiva. Per fiorire, infatti, necessita di un paio di mesi di riposo vegetativo.