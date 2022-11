Per togliere le macchie di smalto dai tessuti esistono alcuni rimedi veloci e sicuri

Se è vero che molte donne, ormai, vanno dalla loro nail artist di fiducia per farsi applicare il gel alle unghie o un bel semipermanente, è pur vero che ci sono ancora donne che preferiscono mettersi lo smalto a casa da sole, ricorrendo ai più svariati trucchi per farlo durare più a lungo possibile.

Ma si sa, in questa vita frenetica siamo sempre tutti di corsa e capita che, nella fretta, qualche goccia di smalto finisca nel posto sbagliato: sui nostri amati vestiti, per esempio. Sebbene possiamo avere unghie lucide e belle anche senza smalto, è un peccato rinunciarci. Fortunatamente, non è un danno irreparabile.

Esistono, infatti, alcuni trucchetti veloci e sicuri per rimuovere le macchie di smalto dai tessuti e il segreto risiede nel pre-trattamento della macchia. Anche perché i vestiti rientrano tra le cose che non possiamo gettare nel WC, quindi non facciamo pazzie in preda al panico.

Cosa usare sulle macchie di smalto fresche

Paradossalmente, è molto più semplice intervenire su macchie di smalto secco piuttosto che su quelle fresche. Se l’incidente è appena accaduto, un bel rimedio efficace per impedire alla macchia di allargarsi è applicarvi sopra del ghiaccio. Prima di procedere al lavaggio vero e proprio, dovremo inoltre assorbire l’eccesso di prodotto con della carta assorbente. Dovremo poi controllare l’etichetta del tessuto in questione. Se questo contiene acetato o triacetato, meglio non ricorrere al lavaggio casalingo, ma portare il capo in tintoria e affidarlo a mani più esperte, per un lavaggio a secco. In caso contrario, possiamo provare con degli efficaci rimedi fai da te.

Sui tessuti colorati

Il primo rimedio consiste nell’ammorbidire il tessuto, lasciandolo in ammollo in acqua tiepida per una mezz’oretta. A questo punto, possiamo scegliere se applicarvi sopra del detersivo, del lievito o della schiuma da barba. Dovremo strofinare un po’ e poi potremo procedere al normale lavaggio in lavatrice.

Questi trucchetti si rivelano davvero efficaci contro le macchie di smalto, che verranno via più facilmente. Meglio evitare limone, ammoniaca e bicarbonato, soprattutto se il capo incriminato è scuro o colorato. Se parliamo di jeans, invece, c’è un rimedio apposito contro le macchie di smalto.

Il rimedio per togliere le macchie di smalto dai jeans

Il rimedio che stiamo per illustrare è perfetto sia sui jeans che, in generale, sui capi di cotone. Appoggiamo la parte di tessuto macchiata di smalto su un foglio di carta assorbente e tamponiamo il retro con del cotone imbevuto di acetone. Una volta fatto, potremo risciacquare in acqua tiepida. Dovremo ripetere l’operazione cambiando la carta, fino a quando la macchia di smalto non sarà sparita del tutto.

Per un effetto “wow”, soprattutto contro le macchie più scure e ostinate, possiamo aggiungere dell’alcol denaturato all’acetone.

Meglio evitare i rimedi fai da te sui capi delicati ma, se proprio vogliamo fare un tentativo, possiamo provare a spruzzare della lacca su uno spazzolino a setole morbide e fare movimenti circolari sulla macchia di smalto.

Sulle macchie di smalto secche possiamo provare con un semplice ammollo in acqua tiepida e un buono sgrassatore.

Perciò, ricapitolando, valutiamo bene la situazione e il tessuto incriminato e scegliamo il metodo più indicato per togliere le macchie di smalto dai nostri preziosi vestiti. In fondo, solo alla morte non c’è ancora rimedio.