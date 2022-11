Soluzione ingegnosa per trovare dove abbiamo lasciato auto e anche gli occhiali

Se uno fa il regista e volesse cercare delle comparse per un film di zombie, non dovrebbe fare molta strada e fatica. Gli basterebbe andare in un centro commerciale. Dove troverebbe un buon numero di persone girare smarrite, con gli occhi sbarrati, come morti viventi, alla ricerca del parcheggio perduto.

Facendo scongelare i surgelati e scatenando discussioni tra marito e moglie o tra partner. “Dove diavolo l’hai parcheggiata?”. “Era vicina a una rossa, me lo ricordo”. Che in un parcheggio dove ce ne sono 200 di auto rosse, non è proprio il massimo della risposta. Con inevitabili commenti del tipo “Non ti dimentichi dove hai la testa, solo perché ce l’hai sul collo”.

Degli studiosi americani spiegano perché c’è chi se lo ricorda e chi no

Perché, prima o poi, nella vita, capita a tutti di dimenticarsi dove abbiamo parcheggiato la macchina. E non è solo una questione di età, perché quando si scorda dove diavolo abbiamo lasciato l’auto, la carta di identità non è l’unica risposta. Insomma, giovani o vecchi, il parcheggio dimenticato è dietro l’angolo. Che poi, uno si chiede come mai. Anche se la scienza ha cercato di spiegare cosa accade quando ce ne ricordiamo.

Merito di un gruppo di studiosi americani, dell’Università della California, dove, evidentemente, il problema del parcheggio dimenticato è sentito. Mal comune, mezzo gaudio. In pratica, i nostri ricercatori hanno stabilito che uno si ricorda del parcheggio per merito del proprio cervello. E della memoria episodica che associa persone o oggetti ai luoghi dove li abbiamo visti per l’ultima volta. In pratica, se dovessimo vedere Brad Pitt sotto la Torre di Pisa, ci ricorderemmo non solo di lui, ma anche del monumento.

Van bene i neuroni, ma per ritrovare macchina e occhiali basta fare così

Perfetto. La scienza ci dice che è questione di neuroni, ma se non si attivassero? Se, distratti come siamo, ogni giorno, dai mille pensieri, non attivassimo nessuna associazione tra macchina e luogo dove l’abbiamo lasciata? Non dovremmo disperare, perché la soluzione potrebbe essere, semplicemente, in tasca.

Una soluzione ingegnosa per trovare dove abbiamo lasciato auto e non solo. Ad esempio, i famosi occhiali che non troviamo mai in casa. Anche quelli, con questa trovata, potrebbero semplicemente saltare fuori senza affanno. Così come ogni altro oggetto che siamo soliti scordare. Ad esempio, dove abbiamo messo il portafoglio.

Ebbene, la soluzione si trova a portata di telefonino che, come sempre, se usato nel modo giusto, è una manna anche per gli smemorati. Non solo, insomma, usarlo per WhatsApp, magari per recuperare messaggi cancellati per sbaglio. In pratica, non dovremo fare altro che scaricare un’app che si chiama Google Assistant per avere praticamente un assistente pronto a ricordarci dove abbiamo lasciato l’auto, ma non solo. Una volta che l’app e sul nostro telefonino, infatti, non dovremo fare altro che attivare i servizi di geolocalizzazione. Sull’iPhone, basta andare in Privacy, Localizzazione.

Apriamo ora la nostra bella app, tocchiamo il microfono e pronunciamo una frase del tipo: “ho parcheggiato qui” oppure: “ho parcheggiato al secondo piano, posto B35, vicino a un bel moro (magari, questa informazione non è fondamentale)”. Una volta che dobbiamo risalire in auto, basterà chiedere, toccando il microfono, “dove ho parcheggiato?” ed ecco che il nostro assistente ci darà la risposta. Con tanto di mappa. Insomma, il cellulare è un grande aiuto, anche se dobbiamo sempre vigilare su certe truffe che ci potrebbero arrivare via WhatsApp.

E anche Siri fa la sua parte. Basterà, ad esempio, dire “Ehi Siri, ricordarmi che ho lasciato gli occhiali vicino al televisore”. E Siri, ci risponderà “Ok, l’ho aggiunto all’elenco Family” o al Promemoria. Una volta che ci serviranno gli occhiali basterà dire a Siri “Aprimi l’elenco Family” ed ecco che miracolosamente ci arriverà la risposta e troveremo velocemente gli occhiali. Lo stesso vale per la macchina. “Ehi Siri, ricordami che ho parcheggiato qui, posto X59” e poi chiedere: “Ehi Siri, dove ho parcheggiato?” e ci comparirà la cartina con in più l’indicazione dell’X59. Geniale, no? Ed è gratis.