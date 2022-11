Come cambiare velocemente la guarnizione della caffettiera moka e pulire il filtro in pochi minuti

Sui luoghi di lavoro, ma anche a casa, per velocizzare, si è sempre più propensi a utilizzare le macchinette. Di svariate dimensioni, tutte in grado, però, di fare un buon caffè in pochissimi secondi. Basta una semplice cialda, pochi movimenti e il gioco è fatto. Poi, per chi vuole, si può anche decidere di fare un riciclo creativo con le capsule ormai vuote.

Tuttavia, da buoni italiani, sappiamo perfettamente che il caffè fatto con la moka ha tutto un altro significato. A partire dal profumo che si sprigiona nell’aria, fino all’attesa di vederlo salire oltre a un gusto sicuramente più intenso.

Per questo, molti resistono all’idea di dotarsi di una macchina a vantaggio della caffettiera. Qualche minuto in più da aspettare per gustarlo, ma decisamente un altro modo di viverlo.

In ogni casa italiana che si rispetti, quindi, è presente almeno una moka. Che sia utilizzata quotidianamente o nelle grandi occasioni poco importa. In entrambi i casi, però, dovremmo porci il problema legato alla manutenzione dell’unico pezzo che è possibile cambiare al suo interno: la guarnizione. Fondamentale per non far fuoriuscire il caffè, essa deve essere cambiata periodicamente.

Come cambiare velocemente la guarnizione della caffettiera utilizzando uno stuzzicadenti

Nel caso di una moka usata con una certa continuità, questa operazione si potrebbe fare un paio di volte all’anno. Con un uso costante, la guarnizione non perde elasticità e rimuoverla è molto semplice. Se invece non la utilizzassimo spesso o entrassimo in possesso di una caffettiera in disuso da un po’, certamente sarebbe più complicato. Pensiamo magari a una di quelle simpatiche moka vintage che possiamo acquistare nei mercatini. O semplicemente a una caffettiera trovata tra le vecchie stoviglie di un anziano parente.

Per ridarle nuova vita, basta semplicemente sostituire la guarnizione e pulire il filtro. L’operazione è molto semplice. Possiamo dotarci di uno stuzzicadenti o di un piccolo cacciavite piatto. Fare pressione sul punto più vicino al filtro, in modo da sollevare un lembo. Se la guarnizione non fosse secca e rovinata, basterà una minima pressione. In caso contrario, si suggerisce di lasciarla a mollo per un’ora in una soluzione di acqua e aceto. Al termine, facendo pressione, dovrebbe essere semplice sollevarla. Se è molto usurata, è possibile che si possa rompere. A quel punto dovremmo rimuovere i residui con accortezza.

Come pulire il filtro della caffettiera moka

Dopodiché, ci occuperemo della pulizia del filtro. Caffè e calcare potrebbero essere presenti in quantità. Anche in questo caso, suggeriamo di utilizzare acqua e aceto per scioglierli. Poi, se non vogliamo cambiarlo insieme alla guarnizione, con un po’ di pazienza e un ago, potremmo andare a sbloccare tutti i buchi. Così facendo, avremo un filtro praticamente nuovo. A quel punto, andremo ad applicare la guarnizione, sempre con l’uso di uno stuzzicadenti, per farlo aderire perfettamente alla caffettiera. Facciamo un primo caffè solo con acqua, prima di tornare a utilizzarla normalmente.

Abbiamo visto come cambiare velocemente la guarnizione della caffettiera moka in modo rapido ed efficace. Per avere un caffè sempre squisito da gustare in ogni momento della giornata. Anche se, al mattino, potremmo sempre sostituirlo con altre bevande sane ed energetiche.