Con le temperature decisamente più gradevoli non potremo fare a meno che organizzare una gita fuori porta per scoprire le bellezze dello Stivale. Non basterebbe una vita per visitare tutti i paesi e le città dell’Italia, che sono numerose e dislocate nelle varie regioni. Potremmo trovare qualsiasi tipo di paesaggio, stili architettonici diversi tra loro, tradizioni opposte e tanto buon cibo, per rendere ancora più piacevole il nostro soggiorno.

Se abitiamo nelle zone di Bologna, o organizziamo un fugace weekend, oltre a visitare la città, non lasciamoci sfuggire delle tappe molto interessanti a pochi passi dal capoluogo.

Ecco 3 borghi romantici e straordinari vicino Bologna da visitare per una giornata ricca di cultura, natura e buon cibo

Se siamo alla ricerca di luoghi d’arte, avvolti anche da atmosfere romantiche e affascinanti, fermiamoci a Dozza. Un comune dall’impronta medievale, che è nella lista dei borghi più belli d’Italia e si trova a meno di 30 chilometri da Bologna. Un paese decisamente caratteristico e ricco di bellezze, immerso in un paesaggio da cartolina. Una delle sue particolarità solo le strade e le mura, colme di varie opere dipinte dai colori allegri e di forte impatto.

Le abitazioni e le botteghe diventano una sorta di galleria d’arte, dove negli anni ’60 vari artisti hanno creato dei dipinti sui muri. A Dozza potremmo ammirare la maestosa Rocca Sforzesca, un castello medievale rimasto intatto e dall’impareggiabile bellezza. Oggi è un museo, dove all’interno sono ancora visibili le antiche cucine del periodo, le prigioni e gli incredibili affreschi. Per prendere fiato tra le varie escursioni concediamoci un buon bicchiere di vino, visto i tanti vigneti che circondano la zona.

Nei colli Bolognesi, poco distante dal capoluogo, scopriamo il borgo medievale di Monteveglio, all’interno di una zona naturalistica, il Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio. Le abitazioni si trovano ai piedi dell’Abbazia romanica, in una zona pianeggiante, ma esiste una stradina che conduce all’antica fortificazione. Sulla cima del colle rimarremo a bocca aperta per il panorama unico e incredibile.

Il percorso continua e ci offre scorci di storia. Oltre l’Abbazia, troveremo la porta ad arco, le torri, la casa di San Benedetto e l’oratorio di San Rocco. Per finire in bellezza non potremo rinunciare a una cena con vista tramonto in qualche trattoria tipica.

Santarcangelo di Romagna

Se abbiamo più tempo, a circa 100 km, in provincia di Rimini, andiamo a visitare Santarcangelo di Romagna, antico borgo medievale. Potremo passeggiare tra le varie case tipiche di pietra, le storiche piazzette e stradine, dove si respira un senso di pace e armonia. Nel centro storico si apre la spettacolare Piazza Ganganelli, con un arco in memoria di Papa Clemente 14°, nato proprio in questo meraviglioso paese.

Sulla vetta del colle Giove c’è invece l’imponente Rocca Malatestiana, legata alla triste leggenda di Paolo e Francesca. Facciamo anche una sosta per scoprire i cunicoli sotterranei delle grotte, scavati nell’argilla e arenaria, di origine incerta ma di innegabile bellezza.

Ecco, dunque, 3 borghi romantici e straordinari vicino Bologna che vale la pena visitare almeno una volta nella vita.

