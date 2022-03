La routine di ogni giorno spesso ci porta a sentirci particolarmente stressati e nervosi e tutto quello di cui avremo bisogno è una vacanza rilassante. Non esiste momento migliore per gettarsi alle spalle i pensieri che non ci fanno dormire la notte, godendoci anche solo per pochi giorni la pace e il tempo libero.

Sia da soli che con la nostra metà, potremo organizzare una fuga dal caos, che si tratti di un antico borgo, di mare o montagna, senza dover svuotare il conto in banca. Basterà programmare tutto in tempo, per non lasciare nulla al caso, quindi facciamo il pieno in macchina e scegliamo una di queste mete assolutamente straordinarie.

3 idee per andare 2 giorni in vacanza in Italia per rilassarsi in posti belli ed economici e rigenerarsi dallo stress

Immerso nel Parco Regionale della Vena del Gesso, in provincia di Ravenna, troviamo il comune di Brisighella, un borgo medievale ricco di fascino, davvero sorprendente. Infatti, la vallata del Lamone ha origine decisamente antiche, risalenti all’età neolitica.

Immersa nel verde, questo borgo è uno tra i più belli d’Italia, perché è possibile ammirare scenari davvero emozionanti. Oltre al relax, non potremo fare a meno di un giro culturale tra la particolarissima e sopraelevata Antica Via del Borgo, conosciuta come Via degli Asini, e Piazza Marconi.

L’itinerario potrebbe proseguire con la Torre dell’Orologio, costruito a fine del 1200, con un particolare orologio che ha solo 6 ore. La sera potremo gustare le specialità del luogo, come la carne di mora Romagnola, olio extravergine d’oliva e i vini locali.

Diverse le possibilità per passare qualche notte sia in agriturismo, alberghi, spa a costi allettanti, soprattutto in bassa stagione.

Biella e Gradara

Un’altra meta che potrebbe garantirci dei giorni all’insegna del relax è Biella, in Piemonte, città incantevole e accattivante. Il Parco della Burcina è un luogo che merita decisamente una visita, per fare una passeggiata o per ammirare la visuale e, perché no, organizzare un picnic all’aria aperta.

Il centro storico, il quartiere del Piazzo, è tipicamente medievale, qui è possibile ammirare la Chiesa di San Giacomo e i vari palazzi storici.

A piazza Duomo, invece, si trova un simbolo importante della città, un campanile romanico alto circa 52 metri.

L’ultima delle 3 idee per andare 2 giorni in vacanza in Italia è visitare il piccolo comune di Gradara, in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche.

Esso è stato proclamato borgo più bello d’Italia nel 2018, per i paesaggi e l’architettura incredibilmente meravigliosi ed è circondato da un’imponente cinta muraria che ha un perimetro di circa 800 metri, in parte percorribile.

Diversi i luoghi di interesse storico, come il Castello, il museo, la chiesa di San Giovanni Battista. Tra le aree dove poter trovare la pace, il Giardino degli Ulivi, con annesso l’anfiteatro in pietra, un luogo speciale ai piedi del Castello.