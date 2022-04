Come non apparire online su WhatsApp ed evitare che le persone sappiano che siamo in chat

Tutti, oramai, utilizzano WhatsApp per comunicare con amici e parenti e anche per lavoro. Infatti, si tratta dell’app di messaggistica istantanea più diffusa al Mondo. Tuttavia, talvolta, questi strumenti, davvero utilissimi, ci creano qualche mal di testa sul piano della privacy. Molti, infatti, tolgono il riferimento all’ultimo accesso, in modo che gli altri non debbano conoscere, addirittura, gli orari in cui accediamo all’app. Tuttavia, resta il fatto che, quando si è in chat, i nostri contatti possono visualizzare il nostro stato di attività.

Anche questo, per taluni, potrebbe rappresentare un problema. Ciò in quanto non vogliono che gli altri in generale, o qualcuno in particolare, sappiano che sono online. Infatti, quando si scrive o si registra un messaggio, apparirà in alto, sotto il nostro nome, la dicitura “online”, oppure “sta scrivendo” o “sta registrando”. Pertanto, qui spiegheremo proprio come eliminare da WhatsApp la visualizzazione dello stato di attività (online o offline).

Procedura su smartphone

Anzitutto, va chiarito che, almeno per WhatsApp, non esiste una vera e propria funzione che consenta di rimuovere tale scritta. Quindi, non sarà possibile nascondere lo stato online durante la connessione. Tuttavia, alcuni semplici stratagemmi serviranno a limitare la nostra presenza sull’app. Sicché, qui si indicheranno delle soluzioni o accorgimenti grazie ai quali poter fornire meno informazioni possibili ai nostri contatti. Vediamo, dunque, come non apparire online su WhatsApp. Seguiamo pertanto questa procedura, che varrà per gli smartphone.

Ebbene, sia che si tratti di un iPhone che di un Android, schiacceremo il tasto “home” per uscire dall’applicazione. In tal caso, però, è possibile che si risulti online ancora per qualche minuto. Quindi, per uscire definitivamente, si deve fare in questo modo:

su Android, premere il pulsante del multi-tasking e scorrere il dito verso l’alto sulla finestra relativa a WhatsApp;

se si possiede un iPhone, invece, premere due volte il tasto home, individuare la finestra WhatsApp ed eseguire la stessa azione. In entrambi i casi, interrompendo l’azione di WhatsApp, i nostri contatti non potranno più visualizzare il nostro stato di attività.

Come non apparire online su WhatsApp ed evitare che le persone sappiano che siamo in chat

Vediamo, adesso, come procedere se usiamo l’applicazione dal computer. In questo caso, possiamo disattivare lo stato online chiudendo la finestra relativa oppure riducendola ad icona. Nello specifico, se abbiamo un computer Windows, clicchiamo sul pulsante [-] in alto a destra per ridurre ad icona WhatsApp. Poi, clicchiamo sul pulsante con la X, per chiudere definitivamente l’app. Se abbiamo il Mac, invece, basta cliccare sull’icona dell’app e selezionare la voce esci.

