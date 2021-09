Il rientro al lavoro non è mai facile soprattutto dopo un bel periodo di ferie.

La difficoltà sta nel fatto che si deve riorganizzare la propria vita.

Si devono ridefinire gli orari e gli impegni, si deve prendere di nuovo confidenza con la sveglia e con l’agenda.

Fortunatamente, dopo un primo shock iniziale, tutto ritorna a filare liscio e riusciamo pure a goderci il lavoro e la compagnia dei colleghi.

Tuttavia, tra i problemi più diffusi del rientro c’è l’abbigliamento, ancor di più quando si è alle porte dell’autunno.

Per molti è difficile trovare gli abbinamenti giusti senza rinunciare a quel tocco in più ma cercando di seguire gli sbalzi termici del periodo.

Nell’ambito moda, in un articolo precedente, abbiamo visto come si potrebbe risolvere il problema tipico della mezza stagione con un soprabito eternamente bello.

Ma abbiamo anche visto quali sono le tendenze e i colori da sfoderare tra l’autunno e l’inverno, stagioni che stanno per arrivare.

Nell’articolo di oggi, invece, andremo un po’ più nel dettaglio scoprendo che sono questi i 5 look da sfoggiare in autunno per tornare al lavoro in grande stile e dai quali trarre ispirazione.

Lo stile sporty chic

Lo stile a cui s’ispirano questi 5 look per l’autunno è uno stile nato da poco, circa un anno. Però ha avuto fin da subito un enorme successo.

È, quindi, qualcosa di estremamente attuale che permetterà di svecchiare immediatamente ogni outfit.

Lo stile sporty chic è un abbinamento perfetto di capi sportivi ed eleganti.

La sportività dà a questi look un comfort invidiabile senza però rinunciare all’eleganza, alla raffinatezza e alla sofisticatezza.

È, allora, uno stile adatto alle esigenze di chi passa intere giornate fuori casa e vuole un look versatile che vada bene per ogni occasione. Per l’ufficio è perfetto perché comodo ma non trasandato; per un pranzo o un aperitivo lo è ugualmente senza bisogno di alcun ritocco.

Sono questi i 5 look da sfoggiare in autunno per tornare al lavoro in grande stile

Questi 5 look rientrano a pieno titolo nello stile sporty chic.

E sono, poi, una fonte d’ispirazione per tutti quei momenti in cui non sappiamo come vestirci in autunno per andare al lavoro.

Non ci resta che scoprire quali sono.

Per il primo look si può abbinare una t-shirt a maniche corte tinta unita, bianca/nera, o con delle stampe vintage ad un jeans di vestibilità regolare.

Completiamo con un blazer a quadretti leggermente over size, delle scarpe modello Chanel nude e scamosciate e una mini bag.

Nel secondo look abbiniamo una longuette panna ad un maglione beige, il cui tessuto può variare in base al freddo, sneakers e maxi bag.

Nel terzo possiamo optare per una camicia over size morbida e dei jeans scuri “kick flare”, aderenti fino al ginocchio e poi più ampi, con taglio alla caviglia.

Completiamo con dei sabot e una borsa a tracolla di medie dimensioni.

Nel quarto look, invece, possiamo osare con un tailleur mini con bermuda, borsa piccola e scarpa modello Chanel.

Infine, per il quinto look abbiniamo una gonna tubino in pelle verde ad una felpa nera con spalline, sneakers e maxi bag.