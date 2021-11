Una Porsche, una Ferrari, una Maserati o una Lamborghini. Tutte auto da sogno che sarebbe bello potersi permettere ma che in realtà costano un occhio della testa. Tutti gli appassionati di motori vorrebbero poter guidare una di queste auto top di gamma dal design pazzesco. Purtroppo per forza di cose bisogna accontentarsi di modelli e marchi più accessibili e adatti alla vita di tutti i giorni.

Anche i cosiddetti “ricchi” però non guidano abitualmente queste auto. Esistono modelli più accessibili in termini di prezzo, ma che comunque non tutti si possono permettere. Pensiamo ad esempio alla Stelvio dell’Alfa Romeo o una Mercedes classe C, oppure la Tesla. Insomma auto che il lavoratore medio non può permettersi con uno stipendio nella norma e senza finanziamento.

Ecco 3 auto economiche ma maestose e di classe che ci faranno fare bella figura senza spendere una fortuna

Però utilizzando qualche stratagemma e scegliendo modelli dal design di alto livello è possibile fare una gran bella figura risultando anche più economicamente abbienti Ci sono infatti auto che hanno un costo più accessibile ma che sembrano davvero molto più costose. Se vogliamo apparire più benestanti e di classe potremmo acquistare una di queste auto e stupire tutti.

Prima di parlare dei vari modelli è necessaria una premessa. Acquistare un’auto nuova è sempre più costoso e ha i suoi pro e contro. Però se scegliamo il modello che ci piace ma usato o a Km 0 la spesa si abbassa in maniera consistente. Sia in concessionaria che da privati bisogna però controllare che sia tutto in regola per risparmiare un bel gruzzoletto.

Detto questo vediamo quali modelli possono farci sembrare all’istante dei manager famosi e rinomati. Partiamo con la sportiva tra le più amate e vendute al Mondo, la Mazda MX-5. Questa spider decappottabile ha una linea sinuosa e dei colori cromati incredibili. Bellissima nel colore Deep Crystal Blue, nuova costa circa 25.000 euro, usata si trova anche a partire da 8.000 euro.

Passiamo all’Audi A1 Sportback, una sportiva che grazie al suo design emana classe ed eleganza. Agile viste le dimensioni ridotte, ma comunque 5 posti e personalizzabile. Versione bicolor con tettuccio e rifiniture a contrasto sembra davvero una macchina super costosa. Nuova si trova intorno ai 20.000 euro in base all’allestimento, usata invece anche intorno ai 12.000 euro.

Per gli amanti dei SUV

Se comprare un SUV è troppo costoso per noi, allora optiamo per un crossover. Ormai super di tendenza se ne trovano di tutti i tipi e per tutte le tasche. Se amiamo le forme più geometriche la scelta dovrebbe ricadere su Jeep Renegade. Nuovo il prezzo è intorno ai 25.000 euro, mentre usato si trova anche a 13.000 euro circa.

Allora, ecco 3 auto economiche ma maestose e di classe che ci faranno fare bella figura senza spendere una fortuna. Con queste auto faremo sempre un figurone senza però necessariamente rischiare di ritrovarci a stringere la cinghia per beni più essenziali. Ricordiamoci però che a prescindere dall’auto ci sono cose obbligatorie da avere sempre in auto per evitare multe salate. Sarebbe inutile risparmiare sul costo dell’auto per poi ritrovarsi a pagare multe su multe.

