Avere sempre l’auto profumata è sinonimo di pulizia. Soprattutto se in auto capita di consumare il pranzo della pausa o se ci si concede una sigaretta. Ma gli interni prendono assorbono subito qualsiasi odore. Quindi avere un ottimo deodorante è importante. Spesso quelli in commercio si esauriscono subito e bisogna subito comprarne un altro. Oppure quelli più efficaci sono un po’ costosi e ci sembra una spesa inutile. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa abbiamo la soluzione. Un deodorante fai da te che dura a lungo e profuma tutta l’auto.

Come realizzare un deodorante per auto efficace con un oggetto che di solito buttiamo via

Per realizzare questo deodorante serviranno solo due cose. L’olio essenziale della fragranza che più amiamo e un tappo di sughero. Per quanto riguarda l’olio essenziale se ne trovano di tutti i tipi. Se si è indecisi su quale prendere meglio optare per lavanda o vaniglia. Di solito queste fragranze durano di più. Basterà comprare un flaconcino, che di solito costa un paio di euro.

Mentre per il tappo di sughero è ancora più semplice. Di sicuro se ne ha qualcuno nascosto in qualche cassetto. In alternativa, quale migliore scusa per comprare una bottiglia di vino e gustarsela? Di solito questi tappi vengono subito buttati via perché non si sa cosa farsene. Una volta tolti dalla bottiglia non rientrano più, quindi non si possono riutilizzare per chiuderla. Ma con questa soluzione si eviterà di fare rifiuti, aiutando l’ambiente.

Come fare il profumatore?

Basterà prendere l’olio essenziale scelto e versarlo in un bicchiere. Aggiungere una generosa quantità di olio essenziale e immergerci il tappo di sughero. Lasciandolo nel bicchiere per una decina di minuti. Il sughero assorbirà tutto l’olio essenziale, trattenendone il profumo. Ed ecco fatto. Ora basterà posizionarlo nell’auto per farci avvolgere dal suo profumo. Si può mettere nel posacenere o sul cruscotto. Si può anche fare un foro e farci passare un po’ di filo. Così da poterlo appendere sullo specchietto retrovisore.

Ecco come realizzare un deodorante per auto efficace con un oggetto che di solito buttiamo via. Il tappo di sughero può essere riutilizzato in tantissimi altri modi. Si presta bene al riciclo creativo. E con questa soluzione avremo sempre l’auto pulita e profumata.