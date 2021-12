Gli amanti della montagna sono già pronti a scalare le loro vette preferite. Gennaio è il mese in cui, per tradizione, inizia la stagione delle settimane bianche. Quest’anno la neve già caduta pare prospettare una stagione fantastica per gli sportivi. Ma siamo davvero certi di avere tutto ciò che ci serve per la montagna? Nelle rubriche dedicate allo sport e al turismo, la Redazione di ProiezionidiBorsa propone alcuni acquisti di cui non si può fare a meno.

Infatti, in montagna chi non è equipaggiato a dovere rischia di patire il gelo e rovinarsi la vacanza. A maggior ragione, quest’anno la quantità di neve caduta sull’arco alpino, sull’Appennino e anche in pianura è tantissima. Dunque, ecco 3 accessori indispensabili per chi scia e ama la neve per avere ogni comfort e non soffrire il freddo. Vediamo insieme di quali accessori stiamo parlando. Ricordiamo inoltre come scegliere la migliore attrezzatura da neve a prezzi bassi e convenienti anche per sciatori principianti.

Piedi caldi e confortevoli

Nati negli anni ’80, i Moon Boot sono un accessorio assolutamente imprescindibile per gli amanti degli sport invernali. Chiamate più semplicemente doposci, queste caldissime calzature da uomo delle nevi continuano ad andare forte sul mercato. Oltre ad avere un taglio molto particolare e svariate dotazioni (come il pelo interno), assicurano piedi protetti e caldi.

Per chi soffre particolarmente il freddo a mani e piedi non può non acquistare questo accessorio. Stiamo parlando di guanti e calze termiche che possiamo trovare di materiali diversi. Passiamo dalla calda lana al morbido alpaca, ma esistono anche calze autoriscaldanti in cotone e tormalina. Se siamo preoccupati del sudore, assicuriamoci di comprare calze con un’alta traspirabilità.

Ecco 3 accessori indispensabili per chi scia e ama la neve per avere ogni comfort e non soffrire il freddo

Anche per i guanti c’è una vasta scelta. Ovviamente bisogna selezionare i modelli più comodi e funzionali al nostro sport. Quindi, niente guanti rigidi e ingombranti. Oggi sul mercato esistono modelli impermeabili e traspiranti, pensati proprio per lo sportivo e per il suo comfort. Un’altra dotazione importante è il touch screen che permette di avere più sensibilità sulle mani e di utilizzare i dispositivi elettronici.

Per finire non c’è amante della neve senza ramponcini antiscivolo. Questi permettono di camminare facilmente su ghiaccio e neve aumentando la presa degli scarponi. In questo modo si evita il rischio di scivolare su lastre di ghiaccio. Prima dell’acquisto, verifichiamo che i ramponi si adattino a qualsiasi tipologia di scarpa e che non siano troppo pesanti.

