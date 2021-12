Molti sono coloro che hanno scelto di trascorrere queste vacanze in montagna. Per qualcuno andare sulla neve è un’esperienza consolidata. Appassionati di sci e di ciaspolate non aspettano altro che qualche giorno di pausa per recarsi nelle località preferite.

Per qualcun altro, invece, potrebbe essere la prima volta in alta montagna e con gli sci ai piedi. Ecco perché la Redazione di ProiezionidiBorsa ha cercato di creare una piccola guida agli acquisti. Ecco come scegliere la migliore attrezzatura da neve a prezzi bassi e convenienti anche per sciatori principianti.

Infatti, prima ancora di indossare scarponi, sci e racchette, è necessario essere ben equipaggiati con tuta, pile e guanti. Solo dopo alcune lezioni si può pensare di acquistare la propria attrezzatura personale. Investire su questo tipo di acquisto può non essere semplice. Eppure, con qualche consiglio esperto si possono fare grandi affari. Vediamo insieme come.

Ogni volta che ci si accinge a comprare attrezzatura sportiva costosa, la prima cosa da fare è scegliere un negozio specializzato. Infatti, farsi consigliare è fondamentale quando non si hanno competenze precise. Nel frattempo, la lettura di queste linee guida ci permetterà di non incorrere in acquisti sbagliati e spese folli ingiustificate.

La prima cosa da acquistare sono gli scarponi. Teniamo in considerazione che quando li affittiamo vanno indossati direttamente ai piedi con le calze. Quindi averli personali può essere un’idea intelligente. Inoltre, dalla qualità dello scarpone e dal flex dipende il comfort della sciata. Per flex s’intende la sezione dello scarpone che avvolge e blocca il polpaccio.

Più lo scarpone è rigido più fatica faremo e potremmo riscontrare problemi di dolore e scomodità. Per le donne principianti il flex dovrebbe aggirarsi intorno ai 70, mentre per gli uomini intorno ai 90. Assicuriamoci, però, che lo scarpone avvolga bene il piede e non sia troppo molle.

Scegliere i bastoncini

Per quanto riguarda la scelta dei bastoncini, dobbiamo sapere che ce ne sono di diversi per ogni disciplina (sci alpinistico, freestyle, fondo). Questi ci aiuteranno a mantenere equilibrio e stabilità, ma solo se basati sulla nostra altezza. Esistono delle tabelle specifiche che riportano le misure più giuste in base all’altezza. Un trucco consiste nel mettere i bastoncini a testa sotto e tenerli dalle rotelle. Il gomito dovrà formare un angolo retto affinché siano quelle giuste.

Per quanto riguarda gli sci, il consiglio per i principianti è di scegliere un modello che aiuti a migliorare la tecnica. Pertanto, facciamoci mostrare modelli di serie intermedi (all-around), non troppo rigidi e facili da usare. Per quanto riguarda la lunghezza, lo sci deve essere 10 cm più corto della nostra altezza e avere un raggio di curva tra 12 e 17 centimetri.

