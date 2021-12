Il Natale è quasi ormai un lontano ricordo. Ora, a rendere tutto più magico ed elettrizzante è l’attesa per il Capodanno. Un’altra occasione per festeggiare e riunirsi a tavola con amici e parenti. Nei giorni scorsi abbiamo dato tantissime idee da cui prendere spunto per fare un figurone a tavola senza cadere nel banale. Ecco ad esempio una facile ricetta con i gamberi diversa dal solito cocktail ma comunque molto raffinata. Quest’oggi andremo a proporre un piatto di pasta molto semplice ma di sicuro effetto. L’ingrediente base è un eccellente ortaggio di stagione. Vediamo come procedere.

Ha il colore dell’oro questa cremosissima pasta ai carciofi pronta in un attimo che sarà un successo a Capodanno

Nelle prossime righe spiegheremo il procedimento per realizzare un primo piatto adatto anche ai vegetariani.

Ingredienti per 4 persone

280 g di pasta lunga (tipo spaghetti, linguine, bavette);

4 carciofi;

1 bustina di zafferano;

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva;

latte q.b.;

sale q.b.;

prezzemolo q.b.

Procedimento

Iniziamo con il pulire i carciofi. Ovviamente, vanno eliminate le foglie più esterne perché sono particolarmente dure e quindi non utilizzabili. Dovremo utilizzare invece il cuore e qualche centimetro di gambo. Tagliamo il cuore in spicchi sottili e il gambo a pezzetti; mettiamo il tutto a cuocere in una padella con l’olio aggiungendo, poco alla volta, dell’acqua, a mano a mano che si asciuga; quindi, aggiustiamo di sale; trascorsi 10 minuti circa, il carciofo sarà morbido. A questo punto, spegnere il fuoco e far raffreddare; dividere gli spicchi dai pezzetti di gambo. Tenere da parte gli spicchi; utilizzando un frullatore ad immersione, ridurre i gambi in una purea. In questa fase, unire anche la bustina di zafferano. Se la salsa risultasse troppo densa, aggiungere qualche mestolo di latte; nel frattempo, far cuocere la pasta; scolare la pasta ancora al dente e versarla nella padella dove abbiamo fatto cuocere i carciofi; far saltare e mantecare con la purea di carciofi e zafferano; impiattare e decorare con spicchi di cuore di carciofo e una spolverata di prezzemolo.

Et voilà, ha il colore dell’oro questa cremosissima pasta ai carciofi pronta in un attimo che sarà un successo a Capodanno.

Per un risultato ancora più cremoso e vellutato, anziché il latte, durante la preparazione della salsa, potremmo aggiungere della panna. Per gli intolleranti al lattosio, vanno benissimo anche le versioni vegetali.

Pensando ad un menù a tema, questa delicata ricetta coi carciofi molto raffinata ed economica è perfetta come secondo o in apertura di pasto.