L’estate è tempo di frutta e verdura colorata e dolce. Pesche, meloni, albicocche sono protagoniste della nostra tavola. Tra queste ci sono anche le ciliegie, molto amate da grandi e piccini. Perfette alla fine di un pasto, il gusto dolce, ma leggero, ci fa davvero impazzire.

Nonostante siano buone da mangiare al naturale, esistono molte ricette che le vedono protagoniste. Perfette per il periodo estivo e facili da preparare, ecco 2 ricette con ciliegie e cioccolato perfette per la dieta. Non dovremo rinunciare al gusto per mantenerci in forma.

Cherry Chia Pudding

Il primo è il Cherry Chia Pudding con cioccolato e senza glutine. Un’esplosione di gusto, con pochi ingredienti:

75 gr di semi di chia;

550 gr di latte di riso;

ciliegie;

mandorle;

sciroppo di datteri;

cioccolato al 100%;

cocco rapè.

Per prima cosa ci basterà versare il latte all’interno di un bicchiere. Poi uniamo i semi di chia e mescoliamo con cura per dividerli tra loro. Da una parte denoccioliamo le ciliegie e poi mettiamole nel bicchiere, spingendole verso il fondo. Aggiungiamo altre ciliegie, sempre denocciolate, tra i semi e mescoliamo nuovamente.

A parte sciogliamo il cioccolato con poca acqua e versiamoci all’interno dello sciroppo di datteri. Assaggiamo per capirne la quantità, in base a quanto dolce lo preferiamo. Versiamo ora il composto nel bicchiere con i semi di chia e aggiungiamo le mandorle e il cocco per decorare. Mettiamo in frigo per alcune ore a raffreddare. Ed ecco che il nostro pudding sarà pronto per essere gustato.

Ecco 2 ricette con ciliegie e cioccolato perfette per un dolce o una merenda estiva e adatte alla dieta

Anche la seconda ricetta è molto facile da preparare, ma un po’ più lunga per la sua cottura. Per prima cosa raccogliamo tutti gli ingredienti necessari:

200 g di farina di farro;

200 g di panna vegetale;

130 g di zucchero di canna;

100 g di cioccolato fondente sciolto;

100 ml di olio d’oliva;

1 banana schiacciata;

1 bustina di lievito per dolci;

2 cucchiai di cacao amaro in polvere;

100 g di ciliegie denocciolate.

Per prima cosa, preriscaldiamo il forno in modalità statica a 180 gradi. Da una parte procediamo a schiacciare una banana utilizzando una forchetta. Mettiamola dentro una ciotola e aggiungiamo lo zucchero. Sbattiamo il composto con una frusta elettrica oppure a mano, fino a quando non sarà più chiaro. Nella ciotola versiamo anche la panna, il cioccolato, l’olio, la farina e il lievito. Mescoliamo energicamente oppure utilizziamo lo sbattitore elettrico. Infine aggiungiamo anche le ciliegie denocciolate.

Prendiamo uno stampo da ciambellone di circa 20 cm di diametro e infariniamo l’interno. Versiamo il nostro composto nello stampo e inforniamo il tutto per circa 40 minuti. Estrarre dal forno e servire caldo oppure lasciare raffreddare.

