Le temperature sono in continuo aumento e il caldo prende il sopravvento. Abbiamo tanti modi per rinfrescarci come un buon ventilatore oppure il condizionatore. Chi ha una piscina adesso avrà il modo di sfruttarla, ma certe volte l’afa diventa davvero insopportabile. Specialmente chi ha una casa in città si trova davvero in difficoltà per quanto riguarda il clima rovente delle giornate estive.

Contro caldo e afa non solo condizionatori, ma sfruttiamo l’alimentazione. Infatti, integrare le giuste quantità di vitamine e sali minerali potrebbe essere un ottimo metodo per affrontare l’afa. Consumare questi cibi ci aiuterà a combattere il caldo e a farci riposare meglio. Inoltre, molti di questi cibi aiutano a proteggerci contro i danni causati dal sole.

Frutta e verdura, ma non solo

Il primo alimento sono sicuramente le pesche. Infatti, questo frutto è composto per la maggior parte da acqua e sono una fonte importante di vitamina C. Aiutano a reintegrare potassio, ferro e sali minerali, oltre ad essere un alimento fresco e gustoso.

Anche le zucchine hanno una buona percentuale di acqua e sono ricche di vitamine e sali minerali. Aiutano la digestione, combattendo anche il mal di testa che spesso viene a causa del caldo. Inoltre, alcuni suoi componenti favorirebbero l’abbronzatura.

La sogliola è molto magra e digeribile, perfetta anche per i bambini. Ricca di proteine, ha un sapore delicato che può piacere a grandi e piccini. Allo stesso modo anche il pollo ha diverse vitamine, tra cui la B, che ci aiutano a stare meglio in estate. Facilmente digeribile, non sarà difficile abbinarlo anche a insalate saporite.

Contro caldo e afa non solo condizionatori e ventilatori ma questi alimenti che potrebbero farci sentire freschi tutta l’estate

Anguria e melone sono tra i cibi più gettonati dell’estate per svariati motivi. L’anguria è ricca di proprietà antiossidanti ed è costituita per la maggior parte di acqua. Contiene diverse vitamine tra cui A, C, e B, oltre ai sali minerali, come il magnesio. Perfetta per combattere la spossatezza tipica del caldo estivo. Inoltre, è estremamente dissetante e diuretica, quindi perfetta per combattere la ritenzione idrica e il gonfiore alle gambe. Anche il melone ha simili caratteristiche, con l’aggiunta di fosforo e calcio. Inoltre, l’alto contenuto di potassio favorirebbe la circolazione.

Infine, la menta è perfetta in caso di disturbi digestivi, tipici del periodo estivo. Anche in caso di mal di testa e gastriti, una tisana alla menta potrebbe alleviare i sintomi. Si può aggiungere alle zucchine per un piatto altamente digeribile e rinfrescante.

Una giusta idratazione e alimentazione potrebbe non solo farci stare in linea, ma anche affrontare il caldo estivo. Una buona digestione ci aiuta a riposare meglio e a sentirci meno pesanti e spossati.

Lettura consigliata

Questa ricetta con melanzane e peperoni è perfetta per la dieta e per un pranzo estivo leggero e gustoso