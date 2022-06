La muffa è un fungo che si espande velocemente a causa delle sue spore. Predilige per la sua crescita ambienti caldo umidi come i bagni di casa e le cucine. Tuttavia la muffa è riscontrabile in diverse zone delle abitazioni, infatti spesso la ritroviamo anche sui muri di stanze da letto, dietro e dentro gli armadi ed ancora sul silicone della doccia e tra le fughe delle mattonelle. Inoltre la muffa può comparire e diffondersi anche sui vestiti. Per riconoscere la formazione della muffa basterà osservare bene le superfici. I campanelli di allarme che ne indicano la comparsa sono dei puntini neri sulle superfici che si infittiscono con il passare dei giorni.

Per pulire velocemente la muffa dai muri e dalle fughe delle piastrelle bastano questi rimedi naturali ed economici che eliminano le macchie

Ma da cosa dipende la formazione della muffa? La muffa può dipendere da diversi fattori come una perdita di acqua, una mancata areazione, livelli elevati di umidità, condensa.

Ma come fare per togliere la muffa?

Va detto che alcuni rimedi che si utilizzano eliminano la muffa solo temporaneamente, vale a dire che puliscono e igienizzano le macchie ma non eliminano la causa del problema, che dopo poco potrà ricomparire.

Un rimedio molto diffuso per pulire la muffa è sicuramente la candeggina. Questo prodotto è ottimo per eliminare le macchie in superficie. Tuttavia è poco raccomandabile, in quanto emana un odore acre nell’ambiente, che talvolta provoca tosse e fastidi al naso.

Per ovviare a questo problema molte persone decidono di utilizzare rimedi meno invasivi come l’acqua ossigenata, l’aceto e il bicarbonato. Ottimi rimedi per rimuovere temporaneamente le macchie di muffa, sono eccellenti anche per la pulizia delle fughe delle mattonelle annerite. Oppure per la disincrostazione del silicone della doccia.

Tra i vari rimedi un grandioso risultato è dato dall’impiego del comune detersivo per i piatti da cospargere direttamente o diluito in acqua sulle superfici interessate. Sfregare con l’aiuto di una spugnetta e successivamente risciacquare.

Ancora per la pulizia delle fughe delle mattonelle del bagno potremmo utilizzare i prodotti formulati per la pulizia del WC.

Dunque, per pulire velocemente la muffa dai muri e dalle fughe delle piastrelle sarebbero sufficienti questi rimedi.

Come debellare e prevenire il problema

Mentre per debellare completamente la formazione della muffa, partendo dalle origini sarebbe opportuno rivolgersi ad esperti del settore. Che sanificheranno interamente le superfici interessate, eliminando completamente le spore.

Per prevenire la formazione di tale fungo, sarebbe opportuno effettuare dei trattamenti preventivi come l’uso della pittura biotermica ad azione anticondensa e antimuffa.

Inoltre potemmo trattare i muri e le superfici con oli essenziali dall’azione antifungina come ad esempio il tea three oil che potrebbero evitare la formazione delle spore.

Possiamo dunque affermare con certezza che eliminare la muffa con rimedi naturali e semplici è al quanto difficile e talvolta dannoso a causa delle sostanze tossiche impiegate.

