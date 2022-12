Ecco 2 originalissime piante carnivore da appartamento molto semplici da coltivare in casa

Arredare con le piante non vuol dire solo cactus o felci. Possiamo anche fare una scelta originale optando per delle non tradizionali piante carnivore.

I nostri ambienti, già arredati con gusto, possono acquisire un qualcosa in più grazie al posizionamento negli interni delle piante da appartamento. Queste specie si chiamano così proprio perché le loro caratteristiche ne permettono la coltivazione e la cura dentro casa. Quando pensiamo a una pianta da interno immaginiamo cactus o felci. Certo, queste sono le più tradizionali, ma se vogliamo fare un passo più originale possiamo orientarci sulle piante carnivore. Non tutti ci pensano, ma arredare la casa con le piante carnivore può conferire un tocco di fascino esotico ai propri interni.

Ecco 2 originalissime piante carnivore per gli interni

Le piante carnivore da appartamento sono caratterizzate da una forma non comune e da colori sgargianti e particolari. Possono essere poste su mensole e davanzali, stare sospese o appoggiate a terra. Si tratta di specie botaniche quanto meno particolari ma meno difficili da curare di quanto si possa pensare. Hanno inoltre il vantaggio di essere un ottimo rimedio naturale contro la presenza di insetti in casa, di cui si nutrono. Ecco 2 originalissime piante carnivore che potremmo acquistare per i nostri ambienti.

La serracenia leucophylla

Una pianta carnivora che potremmo comprare è la serracenia leucophylla. Si tratta di una specie particolarmente raffinata e slanciata, con forma a imbuto, foglie ricche di venature e fiori gialli. È molto resistente e può nutrirsi di insetti particolarmente insidiosi che possono entrare in casa, come le mosche o le vespe.

La pinguicula grandiflora

Un’altra pianta carnivora interessante è la pinguicula grandiflora. Questo vegetale, al primo impatto, può apparire quasi uguale a una tipica pianta grassa. Questo per l’aspetto della sua base simile a una ninfea, ma con foglie più lucide, ricoperte da una patina che attira gli insetti. Una pianta come la pinguicula potrà adornare la nostra casa grazie ai colori della sua splendida fioritura. Questi ricordano in modo particolare le viole.

Come si curano e dove comprarle

Come si curano le piante carnivore? I vegetali in casa hanno certamente bisogno di luce ma non dell’esposizione solare diretta. Devono quindi essere posti in ambienti illuminati ma è da evitare un davanzale dove batte il sole. Non vanno poi poste nelle vicinanze dei termosifoni quando accesi. I vasi vanno bagnati quotidianamente, poiché le piante carnivore amano molto l’umidità.

Come detto, si nutrono di insetti come mosche, ragni e zanzare, che catturano grazie alla loro forma e a sostanze collose presenti sulle loro foglie. È quindi piuttosto semplice prendersi cura di una pianta carnivora. Le specie che abbiamo citato sono facilmente acquistabili presso store vivaistici o online a prezzi molto contenuti. Il costo della serracenia è di circa di 11 euro, mentre la pinguicola varia tra le 5 e le 9 euro.