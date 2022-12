Si rischiano fino a 300 euro di multa se non si butta il polistirolo nel cassonetto giusto

La raccolta dei rifiuti differenziata, anche se è entrata in vigore ormai da anni, continua a creare confusione. Soprattutto per quei materiali che non si riesce a capire in quale tipologia di smaltimento vanno collocati. Capita con la ceramica, ad esempio, ma anche con il polistirolo. Quest’ultimo in che cassonetto deve essere collocato per non incorrere in multe? Scopriamolo continuando a leggere i prossimi paragrafi.

Lo smaltimento corretto dei rifiuti non è sempre semplice. Finché si tratta del foglio di carta o della bottiglia di plastica nessuno incontra problemi. Ma quando ci si trova di fronte a un materiale particolare chi non si chiede “in che cassonetto lo metto”? Questo avviene con il polistirolo che, tutti, almeno una volta ci troviamo a dover smaltire. Si rischiano fino a 300 euro di multa se non si getta nel cassonetto giusto, ma qual è? Scopriamolo.

La raccolta differenziata e il riciclo

Perché è importante la giusta collocazione del polistirolo durante la raccolta differenziata? Forse non tutti lo sanno, ma ormai a dividere i rifiuti non è soltanto l’uomo ma anche le macchine. E gettare il polistirolo nel giusto cassonetto permette che venga riciclato nel modo corretto.

I macchinari che si occupano del riciclo, infatti, sono in grado di riconoscere non solo la tipologia del materiale. Ma anche di distinguerne la natura. E la cosa da sapere è che se si sbaglia cassonetto non solo non si permette il riciclo del polistirolo, ma si va a compromettere la raccolta differenziata. Inoltre la cosa che non tutti sanno e che non facendo bene la raccolta differenza si rischiano multe fino a 300 euro.

Si rischiano fino a 300 euro di multa se non si getta il polistirolo nel giusto cassonetto

Quello che non tutti sanno, però, è che non esiste un solo tipo di polistirolo. E bisogna fare attenzione perché è un materiale dai mille usi. Imballaggi, vaschette alimentari, contenitori usa e getta per bevande. E proprio perché si tratta di un materiale molto versatile la sua collocazione varia da come il materiale si presenta.

Il posto giusto in cui gettare il polistirolo è nel cassonetto della plastica. Perché, appunto si tratta di un imballaggio in plastica. Ma se si tratta di una vaschetta che ha contenuto carne, pesce o cibo da asporto dovrebbe essere pulita prima di essere gettata nella plastica. Ma attenzione, non lavata: l’uso dell’acqua deve essere sempre evitato (per evitare un inutile spreco).

Se la vaschetta non si pulisce ed è impregnata dai residui di cibo, invece, deve essere gettata nel cassonetto della raccolta indifferenziata.