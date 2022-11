2 semplici ingredienti in cucina che permettono di sostituire rapidamente lo strutto nelle ricette

Lo strutto è molto adoperato nella realizzazione di piadine, focacce o impasti per i dolci. Si tratta di un ingrediente particolare, consistente in un composto bianco, cremoso e uniforme. Lo si ricava per estrazione dalla sugna, ossia la parte grassa presente sul dorso del maiale. Certamente, si tratta di un qualcosa di particolare che, normalmente, può non essere presente nella nostra dispensa. Insomma, lo strutto non è così comune da tenere in casa, come un pacco di farina o una bottiglia di olio.

Per questo motivo, non è insolito esserne sprovvisti. Per cui, se dobbiamo realizzare una ricetta ma non siamo riusciti a procurarci lo strutto, possiamo provare a sostituirlo in un modo molto semplice. E con ingredienti comuni, che assicurano anche alcuni vantaggi agli impasti.

2 semplici ingredienti in cucina da usare come sostituti

Se non abbiamo lo strutto, possiamo usare la margarina. Questa conferisce particolare friabilità e fragranza agli impasti. La margarina nelle ricette si comporta più o meno come il burro, poiché di origine vegetale e molto versatile. Ha però un gusto intenso, per cui deve essere equilibrata insieme agli altri ingredienti. Per quanto riguarda le quantità, la sostituzione è molto facile. Nella ricetta, basta sostituire i medesimi grammi di strutto con quelli della margarina. Vediamo ora un secondo degno sostituto dello strutto, molto particolare e insolito.

Il vino

Forse non tutti sanno che lo strutto può essere sostituito con il vino. Grazie a questa bevanda, si possono ottenere impasti molto soffici e anche una perfetta lievitazione. Per quello che concerne la sostituzione, 10 g di strutto saranno equivalenti a 3 mestoli di vino.

Abbiamo quindi visto come 2 semplici ingredienti in cucina, come la margarina e il vino, possano aiutarci a sostituire lo strutto. Vediamo ora il caso particolare delle piadine.

Come fare le piadine senza strutto

Le piadine sono specialità tipiche regionali della Romagna in cui lo strutto si rivela come ingrediente principale. Ma se volessimo realizzarle senza di esso? Per ottenere un risultato ottimale, potremmo sostituirlo con l’olio extravergine di oliva. Questo semplicissimo ingrediente, che sarebbe anche considerato sano, può infatti aiutarci a ottenere delle piadine impeccabili. Il dosaggio deve essere inferiore a quello dello strutto, circa nel rapporto di ¼.

Per fare un esempio, 120 g di strutto si devono sostituire con 30 ml di olio extravergine di oliva. Per fare le piadine, quindi, realizzeremo un composto di farina, acqua, latte e sale da lavorare prima e su cui aggiungere, in seguito, l’olio a filo. Quindi lo divideremo in 4 parti che stenderemo con il matterello, per ottenere una sfoglia sottile, che, quando in cottura, si colmerà delle tipiche bolle.