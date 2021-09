I numerosissimi Brand di cosmetici iniziano a presentare le loro collezioni che usciranno in prossimità del Natale. Sephora ha presentato, per esempio, il suo calendario dell’avvento 2021. È proprio durante il Natale che le appassionate di make up scoprono le nuove tendenze per l’anno successivo e testano i nuovi prodotti in uscita.

Tuttavia, nell’attesa delle novità dei prossimi mesi, ecco 2 iconiche palette di ombretti per sguardi intensi e occhi meravigliosamente belli.

Stiamo parlando di due Brand davvero famosi per la capacità di combinare perfettamente ombretti shimmer e matte: Nabla e Zoeva. Le palette in questione sono dello scorso Natale 2020, ma ancora oggi fanno battere il cuore di make up Artist e appassionate di make up.

La “Side by Side” di Nabla e la “Share Your Radiance” di Zoeva

La prima palette è ormai uno dei cavalli di battaglia di questo Brand dallo scorso Natale. Come suggerisce il nome, la palette vuole accompagnare chi la usa durante tutta la giornata, fianco a fianco. I colori sono perfetti per ogni ora del giorno, perché si tratta di tonalità calde e ombretti shimmer non troppo vistosi.

Stupiscono già il packaging color oro, lo specchio interno molto grande e il peso importante della palette. All’interno è possibile trovare ben 16 colori, tendenzialmente neutri, super scriventi e veramente resistenti. Il prezzo di uscita era all’incirca di 39,90 euro, ma oggi è possibile anche trovarla a un prezzo inferiore. All’interno numerosi colori opachi e matte, i metal foil e i celestial.

Dal color champagne a quello oro rosa e al terra di Siena bruciato, questa palette è una vera certezza. Il Brand Nabla era già famosissimo per l’alta pigmentazione degli ombretti opachi e ora ha realizzato ombretti glitter che durano anche più di 12 ore.

La seconda palette è di Zoeva e il prezzo di uscita a Natale del 2020 era di circa 20 euro. Questa palette vuole chiaramente intensificare lo sguardo delle donne durante le occasioni di festa. La palette è leggermente più piccola della precedente, ma ha tutto il necessario.

All’interno è possibile trovare 6 colorazioni, tra finish matte, satin e glitter. I colori sono tutti sul rosa o oro, con l’immancabile color burro e un color cannella, davvero versatili. Entrambe le 2 palette sono ottime per la gran parte delle donne e super glam per realizzare un trucco perfetto per le occasioni speciali.

