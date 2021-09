Le future spose non devono necessariamente puntare sulle decolleté per il giorno più importante della loro vita. Sono tantissime le donne che scelgono di affrontare quest’occasione comodamente in un paio di scarpe da ginnastica particolari. Ma, anche per coloro che proprio non riescono a pensare alla cerimonia senza un paio di tacchi, a fine serata arriva il momento di ballare.

Molto meglio arrivare preparate, acquistando un paio di scarpe comode ma ricche di dettagli tremendamente chic ed esuberanti. Allora, in pizzo o ricamate ecco le elegantissime sneakers da sfoggiare sotto l’abito da sposa senza rovinare il look e al massimo della comodità.

L’immancabile dettaglio di un outfit fresco e brioso

Per iniziare dai Brand più low cost, “Superga” e “Bata” hanno nelle loro collezioni veramente moltissimi spunti. Le sneakers Superga in pizzo trasparente sono perfette per abiti da sposa con pizzi e merletti e per ballare comode tutta la notte. Il loro costo è di circa una sessantina di euro, ma spesso è possibile trovarle in promozione anche alla metà di questo prezzo.

La linea Bata, invece, propone delle scarpe da ginnastica color avorio, perfette per abiti corti e sbarazzini. Sulla parte posteriore della scarpa è possibile trovare un bellissimo fiocco che la rende elegante e ricercata. Il costo è persino inferiore alle 30 euro, perché si tratta di una sneaker da bambina, che però arriva anche al numero 38 di calzata.

In pizzo o ricamate ecco le elegantissime sneakers da sfoggiare sotto l’abito da sposa

Nella fascia media di prezzo è possibile trovare il marchio Converse, che ha addirittura una sezione interamente dedicata al matrimonio. Alcuni modelli riportano scritte come “Bride”, ovvero sposa, oppure “Just Married” o la sigla “Mr” o “Mrs”. Il prezzo è di circa 90 euro e la scarpa è anche personalizzabile.

Nella fascia alta figurano stilisti come Louboutin, che possiede una collezione di sneakers perfetta per le spose. Fra i modelli più belli quelle in nappa con la punta borchiata, quelle versione skate o le sneakers con suola rialzata.

La vera particolarità di tutti questi modelli è che, una volta terminato il ricevimento, è possibile usare queste scarpe ogni giorno. Alcuni modelli sono bianchi e semplici, altri hanno strass delicati tono su tono.

Come abbinare l’abito giusto alla scarpa giusta

I modelli sono davvero tantissimi e molto dipenderà dalla scelta del proprio abito. L’importante è tenere a mente che il modello di abito da sposa perfetto per ogni tipologia di fisico esiste. Abbinare della sneakers non può che essere altrettanto semplice.