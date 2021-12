Il periodo natalizio è quello in cui si avrà più tempo per gustarsi film e serie TV su Netflix o Amazon Prime.

Il catalogo è molto vasto e tra film di Natale, serie cult, film classici e nuove uscite non ci sarà che l’imbarazzo della scelta.

Tra le serie maggiormente apprezzate troviamo “The Fall” su Netflix e anche molte altre.

Sempre su Netflix troviamo alcuni film dell’immenso regista italiano Paolo Sorrentino, da “La Grande Bellezza” a “Youth-La Giovinezza”.

A questi capolavori è stata aggiunta al catalogo, da metà dicembre, l’ultima fatica del regista “È stata la mano di Dio”.

Un film meraviglioso vincitore del Leone d’argento alla Mostra del cinema di Venezia. Inoltre proprio come successe con “La Grande Bellezza” anche in questo caso Sorrentino rappresenterà l’Italia agli Oscar 2022.

Da non perdere su Netflix questo film meraviglioso che ci emozionerà con la sua poesia durante le festività

Un film molto diverso rispetto a quello cui ha abituato il pubblico Sorrentino. Una sorta di autobiografia in cui realtà e finzione si intrecciano nella splendida cornice di Napoli.

Il regista si lascia alle spalle le tematiche affrontate in “La Grande Bellezza” per affrontare i suoi demoni più profondi. Speranza e desolazione sono le sensazioni che riempiono le vite dei protagonisti di questa opera.

Un film che si concentra principalmente sui legami familiari, sulle tradizioni, sulle difficoltà che si incontrano crescendo e sull’elaborazione del lutto.

L’adolescenza raccontata attraverso ricordi, suoni, sensazioni, tragedie e miti dal protagonista Fabietto Schisa.

In questo si inserisce il mito di Diego Armando Maradona che, in qualche modo inciderà sulla vita del protagonista.

Il continuo trascinarsi tra risata e pianto, tra commedia e tragedia, è una delle caratteristiche principali di questo film.

L’ambientazione è quella della Napoli degli anni ’80, una città che con le sue contraddizioni ha saputo conquistare il cuore di molti.

Il finale del film sulle note della famosa canzone “Napule è” di Pino Daniele è pura poesia.

La critica ha accolto positivamente l’uscita del film al cinema. Sicuramente un motivo in più per non perderselo adesso che possiamo godercelo seduti tranquillamente sulla poltrona di casa.

Chi l’ha già visto al cinema potrà guardarlo nuovamente e farlo conoscere anche a parenti ed amici. Da non perdere su Netflix questo film meraviglioso che ci emozionerà con la sua poesia durante le festività.