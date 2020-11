Tra le perle di saggezza che ci tramandano le massaie di una volta, non possono mancare una serie di regole su che cosa fare o non fare in cucina per evitare pericolosi rischi per la salute.

Tra le convinzioni più radicate, c’è l’idea che mangiare il pane appena estratto dal forno sia molto pericoloso per la salute.

Molti di noi si saranno sentiti rimproverare dalle nonne quando cercavamo di agguantare una pagnotta profumata appena uscita dal forno. Secondo le massaie di una volta, non c’è niente di peggio per il nostro stomaco, che mangiare il pane ancora caldo.

Ma che cosa c’è di vero in questa convinzione? Dobbiamo stare attenti a non consumare pane e prodotti da forno quando sono ancora caldi? È vero che mangiare il pane caldo blocca la digestione?

Vediamo cosa dice la scienza.

La saggezza popolare sostiene che mangiare il pane caldo sia pericoloso

Secondo le nostre nonne, non si dovrebbe mangiare il pane caldo perché questo potrebbe causare fastidi allo stomaco e all’intestino, o addirittura portare a una pericolosa occlusione del tratto digerente. Inoltre, secondo alcune massaie di una volta, mangiare il pane caldo tenderebbe a incoraggiare un modo di mangiare frettoloso e disordinato, specialmente nei bambini. Secondo altre, il pericolo starebbe tutto nel lievito, che quando il pane è caldo risulterebbe ancora attivo, e rischierebbe di far gonfiare il pane nella pancia se siamo troppo impazienti e lo mangiamo appena sfornato.

Ma avevano ragione? È vero che mangiare il pane caldo blocca la digestione?

In realtà si tratta di una diceria

Purtroppo per la saggezza popolare di una volta, la scienza ha dimostrato che non c’è nessun pericolo a mangiare il pane caldo. Quindi no, non è vero che mangiare il pane caldo blocca la digestione. Si tratta di una leggenda contadina, tramandata nei secoli dalle massaie, probabilmente per scoraggiare i bambini dal rubare il pane appena sfornato.

Non fa alcuna differenza per la nostra digestione se mangiamo il pane ancora caldo o vecchio di qualche ora. Naturalmente però, può fare differenza per le nostre papille gustative.

Mangiare il pane fatto in casa è un piacere, soprattutto se è stato realizzato con la pasta madre, migliore alleata dei panificatori (ecco come rinfrescare la pasta madre per un pane perfetto).