Le orchidee sono tra le piante d’appartamento più decorative e raffinate che possiamo tenere nelle nostre case. Ne esistono moltissime varietà, dalle più comuni, fino a specie rare e costosissime che sono diventate dei veri e propri pezzi da collezione, come la famosa Oro di Kinabalu, che è il fiore più prezioso del mondo.

Anche se non abbiamo speso un capitale per le nostre orchidee, è comunque un peccato vederle sfiorire. I fiori delle orchidee durano molto a lungo, ma una volta sfiorite, non sempre mettono nuove gemme e ci regalano una seconda fioritura.

Ma se abbiamo in casa un’orchidea spoglia e senza fiori, non tutto è perduto.

Esiste un trucco infallibile per far rifiorire le orchidee in casa.

Prima dobbiamo creare il loro ambiente ideale

In natura i fiori delle orchidee sono tra i più longevi, e possono durare anche mesi. Quando però inevitabilmente appassiscono, la pianta molto presto mette nuove gemme, e nel giro di poco torna fiorita.

Per farle rifiorire dobbiamo ricreare il loro ambiente ideale in casa nostra: le orchidee amano un ambiente luminoso, ma non andrebbero mai messe alla luce diretta del sole. Vicino alla finestra sì, quindi, ma sono se non ci batte il sole troppe ore al giorno. Inoltre, se vogliamo che la nostra orchidea torni a fiorire, non bisogna bagnarla troppo spesso. Alle orchidee piace l’umidità (la maggior parte delle orchidee vive ai tropici, dopo tutto), ma non devono essere ‘affogate’ in troppa acqua. Terreno umido dunque, ma non intriso d’acqua.

Ora che la nostra orchidea ha a disposizione l’ambiente ideale, possiamo convincerla a rifiorire. Ecco il trucco infallibile per far rifiorire le orchidee in casa

Il segreto è nella temperatura

L’orchidea in natura fiorisce solo se il suo ambiente presenta una certa differenza di temperatura tra il giorno e la notte. Purtroppo per le orchidee, questo non avviene nelle nostre case, dove a causa del riscaldamento artificiale, la temperatura tende a rimanere costante durante tutto l’arco della giornata. Per questo, è meglio collocare la nostra orchidea in un punto della casa dove la differenza di temperatura tra il giorno e la notte si fa sentire di più. Il luogo ideale potrebbe essere ad esempio vicino a una finestra dove non batte troppo il sole, e lontano da termosifoni o caloriferi. In questo modo, l’orchidea sarà più fredda di notte e più calda di giorno. Dopo circa 20 giorni di questo trattamento, vedremo spuntare dei nuovi germogli sulla nostra orchidea, e presto ci regalerà una seconda fioritura.

Il trucco infallibile per far rifiorire le orchidee in casa è creare per loro un’escursione di temperatura.