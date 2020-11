Aglio, c’è chi lo ama e chi lo odia. Per alcuni è immancabile in ogni piatto, per altri ci vogliono giorni interni per digerirlo. Tutti, però, sono d’accordo sul fatto che l’aglio spesso puzza e il suo sapore è molto forte.

Questo cibo, inoltre, può essere un pò pesante sullo stomaco e regalare un pò di alitosi. Ci sono casi, però, in cui non si può fare a meno di mangiarlo. È possibile, tuttavia, ottenere un aglio meno puzzolente e pungente con questo metodo della nonna.

L’aglio sbianchito

Questa procedura tradizionale è detta sbianchimento. Sbianchire l’aglio, ma anche altri cibi, aiuta ad ammorbidire il cibo, renderlo più digeribile e attenuare il suo gusto. Questo metodo è perfetto, quindi, per chi ama l’aglio ma lo trova a volte troppo forte o pungente.

È da utilizzare anche quando una ricetta richiede aglio ma non vogliamo che questo ingrediente copra gli altri gusti. L’aglio può essere sbianchito in diversi modi. Il più diffuso è quello con l’acqua.

Dopo aver immerso l’aglio in una pentola con dell’acqua, questa va portata bollore. Dopo un paio di minuti di bollitura l’acqua va versata via e bisogna ripetere l’operazione.

Il numero di ripetizioni dipende da quanto si desidera rendere l’aglio meno forte. Le nonne consigliano, comunque, almeno due o tre volte.

Un metodo alternativo

Ottenere l’aglio meno puzzolente e pungente con questo metodo della nonna è possibile anche con il latte. Il metodo di sbianchimento con il latte è molto simile a quello con l’acqua.

Anche in questo caso bisogna riempire un pentolino di latte, porre l’aglio al suo interno e far bollire per almeno due minuti. A ogni ripetizione il latte va cambiato.

È comunque possibile evitare il bollore immergendo l’aglio nel latte caldo per almeno un quarto d’ora. Le ottime proprietà del latte permettono, inoltre, di non scaldare affatto il liquido.

Per un aglio crudo, morbido e più delicato, infatti, è possibile mettere questo cibo a mollo nel latte freddo. In questo caso, però, l’attesa sarà più lunga e l’ammollo dovrà durare almeno un’ora.