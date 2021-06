Se quest’anno vogliamo restare nel Belpaese a goderci i magnifici paesaggi che ci offre, potremo scoprire dei luoghi meravigliosi e poco noti.

Proprio tra questi c’è un piccolo borgo in Calabria che è tra i più caratteristici del nostro paese. Si chiama Rocca Imperiale e recentemente è entrato a fare parte dei Borghi più belli d’Italia.

Il borgo medievale più pittoresco del nostro Paese possiede spiagge bianche ed incantevoli

Situato al confine con la regione Basilicata, Rocca Imperiale è un piccolo borgo di appena 3 mila abitanti. Il suo nome in origine era Castrum Carcari ma cambiò nel 1296 in Rocca Imperiale in omaggio a Federico II di Svevia. Egli qui edificò il Castello Svevo nella prima metà del XIII secolo ed ancora oggi è aperto al pubblico. È caratterizzato da otto torri e cinto da mura, ma della sua struttura originaria ci sono solo poche parti. Ai piedi di questo castello si distribuiscono le case disposte a gradinata e degradano verso la pianura.

Le spiagge

Il borgo medievale più pittoresco del nostro Paese possiede spiagge bianche ed incantevoli. Rocca Imperiale è bagnata dal Mar Ionio e i suoi 7 chilometri di coste sono un misto di sabbia dorata e scogli. Se vogliamo ammirare il borgo dalla spiaggia, rechiamoci alla spiaggia del Lungomare. Da qui possiamo ammirare Rocca Imperiale dal basso in tutto il suo splendore. Questa è la più vicina al centro abitato ed è ricca di servizi: l’ideale per una giornata di relax in famiglia.

Un’altra spiaggia stupenda è quella di San Nicola che con il suo fondale sabbioso e poco profondo è perfetta per i bambini.

Se cerchiamo invece una spiaggia con le pietre, andiamo alla spiaggia ciottolosa che si trova tra la spiaggia Lungomare e lo Scoglio. Proprio quest’ultimo, lo scoglio del Cervaro, ci permette di tuffarci nelle acque fresche e pulite di Rocca Imperiale. Qui il mare è più profondo e possiamo fare snorkeling.

