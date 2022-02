Stasera cosa posso cucinare per sorprendere i miei familiari? Quante volte ci siamo posti questa domanda, fin dal mattino, ripensando, magari, alle facce con le quali i nostri figli accolgono i piatti che serviamo. Che, nonostante la nostra fatica, ci liquidano con frasi del tipo “ancora pasta al sugo?” che ti fanno cadere le braccia.

Forse, le tante trasmissioni in televisione, dedicate alla cucina, trasformano i nostri cari in giudici severi. Magari, si aspettano che noi, ogni giorno, fossimo in grado di servire loro un menu stellato, ovviamente con un occhio al borsellino della spesa. Non serve fare dei corsi avanzati ai fornelli per presentare in tavola piatti nuovi, sorprendenti. Basta un po’ di fantasia e qualche azzardo. Al punto che, cioccolato con olive così come gelato con patatine fritte saranno i nostri sorprendenti alleati.

Si possono creare piatti gustosi con abbinamenti gastronomici apparentemente strani

A partire dal gelato che si presta ad abbinamenti stravaganti, ma piacevoli. Ad esempio, c’è chi lo consuma con le patatine fritte che si comprano nei fast-food, mischiando dolce e salato, con risultati sorprendenti. E che dire di servire il nostro gelato con sopra un cetriolino? Stanno arrivando, nelle bancarelle, le prime fragole e allora presentiamole in questa insolita versione. Ovvero, dopo averle ricoperte di zucchero a velo e accompagnate con il succo di un limone, mescoliamo con cura e lasciamo riposare per almeno 15-20 minuti. Nel frattempo, tritiamo delle foglie di basilico e uniamole alle fragole unitamente con un cucchiaio di olio. Stessa cosa si potrebbe fare con la banana, senza però, aggiungere l’olio

Cioccolato con olive oppure gelato con patatine fritte, sono tanti gli abbinamenti strani e buoni che stanno bene insieme e che si possono usare in cucina come se fossimo degli chef, senza spendere molti soldi

L’ananas ben si presta per fare degli antipasti originali. Ad esempio, abbinandolo con il formaggio. Prendiamo il Leerdammer o la caciotta, li tagliamo a dadini. Idem dovremo fare con l’ananas. Prendiamo degli spiedini e alterniamo un pezzetto di formaggio con uno di ananas. Ma anche usare del formaggio erborinato molle, sul quale stendere dei pezzi di ananas, con qualche foglia di insalata, potrebbe sbalordire i nostri commensali. Lo stesso formaggio erborinato si può abbinare all’avocado.

Dalle Marche arriva una ricetta che abbina il cioccolato bianco alle olive nere. Queste ultime andranno caramellizzate in forno, dopo averle trattate con zucchero e olio di oliva (in uguale quantità). Il cioccolato, invece, va sciolto in bagnomaria. Usiamo il cioccolato come base e sopra poniamo le olive, riponendo il tutto in frigorifero. E per brindare, mescoliamo vino di bassa qualità e coca cola, in uguali quantità, per ottenere il Calimocho. Come diceva la famosa pubblicità “Provare per credere”.