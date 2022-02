Le stelle sono sempre pronte a dirci cosa fare, evitandoci di commettere, per tempo, certi errori. Chi crede nell’oroscopo farebbe bene a leggere in anticipo le indicazioni del proprio segno zodiacale, in modo da evitare, di fare scelte sbagliate. In particolare, nei rapporti con persone di altri determinati segni, con le quali, per un certo periodo, faremmo bene a muoverci con cautela.

L’oroscopo dice che si addenseranno nubi cupe all’orizzonte per il segno del Toro, dello Scorpione e dei Gemelli nel prossimo fine settimana e si dovrà fare attenzione a certe relazioni. Nulla di irrimediabile, ma la prudenza impone di ponderare bene le proprie scelte, per poi non doversene pentire.

Il 19 e 20 febbraio facciamo attenzione a come ci relazioniamo con questi segni

Partiamo dai nati sotto il segno del Toro. Sarà un fine settimana sicuramente all’insegna della salute, facendo attività che faranno bene al nostro corpo. Anche da un punto di vista della ricerca del lavoro, mandare curriculum nel weekend potrebbe darci soddisfazioni inaspettate. Il problema, però, è come il Toro comunicherà con gli altri segni, in particolare con i Gemelli. Occorre essere chiari e andare al dunque senza troppi giri di parole, perché potremmo essere fraintesi.

Anche lo Scorpione farebbe bene a migliorare il suo modo di comunicare. Essere troppo vaghi, non dire chiaramente quello che si pensa, lasciarlo sottintendere, potrebbe creare degli equivoci, soprattutto con chi è Acquario. Forse, lo Scorpione dovrebbe approfittare del fine settimana per fare un po’ di chiarezza dentro sé. Confusione che poi finisce per danneggiare il suo modo di trasmettere le proprie emozioni.

Nubi cupe all’orizzonte per il segno del Toro, dello Scorpione e dei Gemelli che potrebbero commettere un fatale errore durante questo fine settimana

Sembra che gli astri, in generale, per il prossimo fine settimana indichino, un po’ a tutti i segni, di imparare a comunicare più chiaramente. Ad esempio, i nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero stare tranquilli e far sapere al Sagittario esattamente ciò che pensano, vista la grande sintonia. Più prudenza, invece, se i Gemelli dovranno chiarire una questione in sospeso con un Cancro. Forse, sarebbe meglio rinviare di qualche giorno la discussione.

E, a proposito di chi è nato sotto il Cancro, farebbe bene ad organizzare un bel fine settimana romantico con lo Scorpione, perché gli astri sembrerebbero benedire questa scappatella. I Pesci, invece, godono di un momento positivo e potranno iniziare a preparare, per tempo, il proprio imminente compleanno, nel più totale e meritato relax.