Tutti gli italiani sono consapevoli della potenzialità e del fascino della nostra Penisola a livello turistico e culturale. Le località marittime infatti ogni estate vengono letteralmente prese d’assalto, soprattutto in alcune regioni che sono universalmente riconosciute per avere delle acque cristalline e pulite. Spesso però ci sono delle mete turistiche che sono note più agli stranieri. Oggi parliamo di una di queste che sicuramente si distingue per le sue bellezze naturali, ma che è anche stata rifugio per gli scrittori più importanti di tutti i tempi. Infatti è uno degli scorci più emozionanti d’Italia questo luogo magico della Liguria che ha regalato per secoli ispirazione a letterati nostrani e stranieri.

Il bellissimo Golfo dei Poeti

Stiamo parlando del Golfo dei Poeti, situato nella parte più orientale della Liguria, nella provincia di La Spezia. Il territorio è compreso fra i comuni di Portovenere e Lerici e al suo interno comprende le famose Cinque Terre. Inizialmente questo posto era semplicemente definito golfo di La Spezia, ma poi il comico Sem Benelli in occasione lo ribattezzò così. Questo nuovo nome risultò così azzeccato che dal 1910 in poi rimase tale. Infatti le più eminenti personalità italiane, fra cui Dante e Petrarca, fino ad arrivare al premio Nobel Eugenio Montale, passarono dei periodi in questa zona e ne decantarono la bellezza. Però non ci sono stati soli italiani: ha ospitato anche illustri stranieri dei tempi passati e di quelli più recenti.

È uno degli scorci più emozionanti d’Italia questo luogo magico circondato dal mare azzurro che ha stregato scrittori e poeti

A visitare questa zona furono infatti George Sand, George Byron e i coniugi Shelley. Percy infatti ebbe un incidente con la barca in questo mare, e il suo corpo fu sospinto dalle onde sulle spiagge della vicina Viareggio. La morte improvvisa provocò un immenso dolore alla moglie Mary Wollstonecraft Godwin, autrice del celebre Frankenstein. Nel secolo scorso invece ha anche affascinato Ernest Hemingway, diventando cornice di uno dei suoi racconti. Qui è quindi possibile farsi ammaliare dall’atmosfera, dai flutti marini e visitare tutti i piccoli capolavori della riviera di Levante. Infatti oltre a Monterosso, Manarola, Corniglia, Vernazza e Riomaggiore sono presenti anche San Terenzo, Lerici e il suo entroterra. Nella sua parte più nascosta infatti sono presenti dei reperti archeologici molto antichi, dei menhir, che probabilmente erano utilizzati per studiare la volta celeste.

