Viaggi, alberghi e hotel sono tra le parole più cercate online nei mesi estivi.

Siamo tutti in attesa delle tanto meritate ferie e vacanze, che non vediamo l’ora di trascorrere con i nostri cari all’insegna di relax e divertimento.

Immaginiamo già la spiaggia, il sole, il mare e i cocktails da sorseggiare. Tutte le sere a cena fuori, aperitivi a gogo e una tintarella tale da far invidia proprio a tutti.

Bene, questo è il nostro desiderio e forse anche il nostro sogno, ma spesso la realtà si presenta ben diversa.

Il traffico dei weekend di agosto, il caldo torrido, le spiagge affollatissime ci riportano con i piedi per terra e mostrano l’altra faccia della medaglia. Non tutte le vacanze finiscono per essere così rilassanti come crediamo.

Se poi pensiamo ai prezzi, ci renderemo conto che un viaggio diventa piuttosto un’impresa titanica.

A questo punto, potremmo pensare di sostituire le giornate al mare con qualcosa di diverso, che catturi la nostra curiosità e non risulti stressante. Gli esperti di viaggi hanno avuto un’idea geniale che ci catapulterà 70 anni indietro. Ecco qual è.

Sembra di tornare agli anni ’50 con questo treno speciale che ci farà vivere una giornata indimenticabile

Quest’idea ha un nome che parla da sé, il treno di Dante. Si tratta di un treno storico che collega Firenze a Ravenna in un modo assolutamente unico e speciale. Infatti, le carrozze sono proprio quelle degli anni ’50, che girano per le fantastiche terre dantesche.

Il percorso attraversa 6 deliziosi Comuni in 136 km, ma le tappe principali sono solo due, Faenza e Ravenna.

Il treno parte alle 8.50 dalla stazione di Santa Maria Novella (Firenze) e giunge a Faenza intorno alle 11, dopo aver attraversato altri 3 borghi.

Qui, i turisti hanno poco più di un’ora e mezza a loro disposizione per vivere l’esperienza di viaggio che preferiscono tra 5 diverse. Degustazione di prodotti tipici e visita libera o guidata alla città rientrano tra le attività da svolgere in questo lasso di tempo.

Concluso il tour a Faenza, si riprende il cammino per Ravenna, con l’arrivo stabilito a ora di pranzo e la permanenza fino al pomeriggio. Poco prima delle 18, si rientra a Firenze facendo il tragitto inverso.

Sembra di tornare agli anni del passato con questa esperienza unica nel suo genere e sicuramente indimenticabile.

