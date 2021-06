Dare un tocco speziato ai piatti è sempre una mossa vincente. Le spezie però non esauriscono così il loro potere. Alcune di esse rappresentano comodi rimedi naturali con cui risolvere un gran numero di problemi. Il pepe nero è una delle spezie più conosciute al mondo ma usata in questo modo è il segreto di un benessere a 360 gradi. Ecco come ottenere un olio essenziale di pepe nero davvero benefico per tutti questi fastidi del corpo.

Che cos’è l’olio essenziale di pepe nero

Purtroppo è abbastanza complicato ricavare l’olio essenziale dal pepe nero. Fortunatamente molti lo commercializzano in erboristerie e negozi green e persino sul Web. Per estrarre l’olio bisogna infatti sottoporre il pepe nero a distillazione in corrente di vapore. A utilizzarlo sono spesso atleti e sportivi per mantenere il corpo in salute e attivo. All’interno infatti l’olio possiede la “piperina” con numerose proprietà curative. Ecco quindi in quali situazioni utilizzarlo

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

I benefici del suo utilizzo costante

Questo potente olio combatte problemi come costipazione o malfunzionamenti vari dell’apparato digerente. Basterà aggiungere 1 o 2 sue gocce all’interno di pasti o bevande. Alcuni lo utilizzano invece spalmandolo direttamente sull’addome.

Poi l’olio essenziale di pepe nero è un potente infiammatorio con proprietà antispasmodiche. Consigliamo di usarlo con costanza per circa un mese per curare problematiche come reumatismi e tendiniti. Applicare direttamente sulla zona interessata.

È una delle spezie più conosciute al mondo ma usata in questo modo è il segreto di un benessere a 360 gradi

Quest’olio combatte ansia e stress e aiuta persino a smettere di fumare. Pare infatti donare una sensazione di leggerezza e sollievo a chi cerca di evitare la nicotina. In tutti questi casi basterà inalarlo per placare il proprio stato d’animo.

Qualche ultimo consiglio

Suggeriamo di verificare sempre che il prodotto sia totalmente naturale. È buona norma non abusarne e non usarlo in caso di allergie all’alimento. In dosi elevate il prodotto potrebbe irritare. Un altro olio dalle proprietà molto simili deriva dalla lavorazione di un’altra erba aromatica conosciuta, per come spiegato in questo precedente articolo.