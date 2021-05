Quasi tutti possiedono delle piante aromatiche nel proprio giardino. Ne esiste una in particolare che tramite un’apposita lavorazione restituisce un olio davvero incredibile. Si tratta dell’olio essenziale di salvia, ottenuto dalla specie Salvia Sclarea. Questo olio essenziale straordinario rilassa il corpo e calma le paure ma profuma anche casa e combatte la sudorazione eccessiva. Ma ha anche altri importanti benefici sul corpo e sulla salute mentale. Ecco tutti i motivi per cui scegliere di utilizzare questo elisir di benessere.

Che cos’è l’olio essenziale di salvia

Quest’olio essenziale è il prodotto della lavorazione della Salvia Sclarea ed ha effetti benefici sia sul corpo che sulla mente. La pianta ha l’aspetto simile a un cespuglio con foglie verdi a tratti porpora. Come la comune salvia le foglie appaiono quasi pelose. È possibile ottenere l’olio essenziale tramite un’attenta distillazione in corrente di vapore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In passato la salvia sclarea era famosa per i suoi importanti benefici sulla vista. Con il tempo tutti hanno imparato a saper sfruttare tutti gli altri incredibili utilizzi della sua estrazione. Questo olio essenziale straordinario rilassa il corpo e calma le paure ma profuma anche casa e combatte la sudorazione eccessiva.

I benefici sulla mente

L’inalazione di quest’olio essenziale calma ansia, stress e paure. I migliori benefici a livello emotivo sembrano legati alla cura della depressione. Qualcuno la utilizza per stimolare la creatività e rafforzare sicurezza e determinazione prima di esami o prove difficili della vita.

Per curare menopausa e crisi di mezza età

I benefici di questa pianta non terminano qui. Quest’olio essenziale è particolarmente adatto alla cura dei sintomi della menopausa e ai problemi legati alla crisi di mezza età. Questo perché esso è un potente riequilibrante del sistema ormonale.

Effetto depurativo

La pianta ha anche un importante effetto depurativo di reni e fegato. Poi è ottimo contro diarrea, infiammazioni intestinali e intossicazioni varie.

Da spargere sul corpo

L’olio essenziale è potente contro cellulite, ristagni linfatici, dolori mestruali e squilibri ormonali. Basterà massaggiarla sul corpo diluita in un olio vettore.

Come deodorante per casa o per il corpo

L’olio essenziale di salvia ha un potere olfattivo non indifferente. Non solo è ottimo per profumare casa ma combatte la sudorazione eccessiva di ascelle o piedi e a rilascia un gradevole ricordo olfattivo.

Tutte queste ragioni lo rendono un ottimo alleato di salute. La sua assunzione non deve avvenire in situazioni di gravidanza e allattamento, allergie e in concomitanza con medicinali. Suggeriamo quindi sempre di concordarne le assunzioni con uno specialista del settore.

Approfondimenti

Ecco invece una guida di giardinaggio per risolvere questo problema comune della salvia.