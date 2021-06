Questa è la stagione ideale per tornare ad indossare i vestiti colorati, medio corti che mettono finalmente in bella mostra le gambe. Non tutti vivono con entusiasmo questo momento. A volte non amiamo affatto le nostre gambe, le vediamo gonfie, tozze e con inestetismi.

Esistono però tanti rimedi naturali che ci aiutano a depurare l’organismo e vari sport che ci permettono di avere gambe da sogno e non solo.

Sono questi gli sport migliori e divertenti per avere delle gambe da sogno e cosce definite

Il primo sport divertente, da fare da soli o in gruppo, che vogliamo indicare per avere delle gambe da sogno e è l’acquabike. Questo sport unisce i benefici dell’attività fisica in acqua e della bici.

È utile per rafforzare soprattutto la parte bassa del corpo e per tonificare la silhouette. L’acquabike è perfetto per attivare la circolazione sanguigna e per ridurre il senso di gambe pesanti.

Grazie alla pressione esercitata dalla pedalata in acqua, questo sport permette di far lavorare molti muscoli, soprattutto le cosce e i glutei. L’acquabike è l’attiva l’ideale per chi non ama sudare e vuole ottenere gambe toniche e sode.

Pattini a rotelle

Sicuramente alcune di noi ci giocavano da bambine, ma in poche prendono veramente in considerazione l’idea di riutilizzarli per modellare le proprie gambe. Ci stiamo riferendo ai pattini a rotelle.

Per rassodare, definire le cosce e rinforzare i polpacci l’attività sui pattini a rotelle risulta essere ideale. Questo sport coinvolge direttamente gambe e glutei, ma soprattutto i quadricipiti ovvero i muscoli anteriori delle cosce che insieme ai glutei favoriscono la spinta.

Se vogliamo delle gambe da sogno e delle cosce definite non ci resta che rimetterci sui pattini.

Body balance

Il body balance è una nuova disciplina sportiva che unisce lo yoga, il pilates e il tai chi. Questo è utile per combattere lo stress quotidiano ma anche per mantenere in forma il proprio corpo. Quest’attività fisica lavora sulla propria flessibilità corporea e con una serie di esercizi tonifica i muscoli delle gambe.

