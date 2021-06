È tempo di estate e quindi di vacanze e di viaggi finalmente. Dopo mesi e mesi trascorsi in casa a causa dell’emergenza sanitaria che abbiamo affrontato, possiamo goderci un po’ di libertà. Ovviamente, da assaporare sempre rispettando le regole e le restrizioni che ancora vigono nel nostro Paese.

Pochi fanno fare questi controlli alla propria macchina prima dell’estate ma in realtà non sanno che sono fondamentali per la vettura

Molti italiani sceglieranno di partire con la propria auto, magari per visitare qualche posto in Italia o, chissà, anche all’estero. Ma per assicurarci che la nostra vettura sia completamente in forze, dobbiamo farla vedere. Infatti, pochi fanno fare questi controlli alla propria macchina prima dell’estate ma in realtà non sanno che sono fondamentali per la vettura.

Guardiamo bene il liquido del sistema di raffreddamento

La prima cosa che dovremo far controllare sarà il livello del liquido del sistema di raffreddamento. Infatti, stiamo tutti iniziando ad usare nuovamente questa funzione che la nostra automobile ci mette a disposizione. Dunque, è anche giusto accertarsi che sia tutto in ordine. Inoltre, se il liquido dovesse essere rugginoso o sudicio, sarebbe meglio cambiarlo presto. Sempre parlando del sistema di raffreddamento, controlliamo anche il termostato e la ventola che, a causa dei raggi del sole, potrebbero avere dei problemi.

Attenzione anche agli pneumatici

Ricordiamoci poi che le gomme devono sempre essere gonfiate nel modo corretto per viaggiare in tutta sicurezza. E, durante l’estate, dovremmo anche cambiare le gomme invernali con quelle adatte al periodo in arrivo. In più, facciamo vedere anche l’alternatore e i tergicristalli, messi a dura prova dal forte sole. Ovviamente, si tratti di piccoli consigli, ma è sempre meglio stare attenti a tutto e prendersi cura della propria automobile. Infatti, pochi fanno fare questi controlli alla propria macchina prima dell’estate ma in realtà non sanno che sono fondamentali per la vettura. Da oggi, forse, il numero delle persone che si prendono cura di questi particolari aumenterà.

Approfondimento

Ecco perché tutti stanno spargendo l’olio di oliva sui vetri per risolvere questo problema davvero comune