Dieta detox prenatalizia per perdere peso e sgonfiare la pancia prima delle abbuffate

Una dieta prima delle feste? Sembra un’idea bizzarra ma non lo è. Piuttosto che correre ai ripari con un regime restrittivo per perdere i chili presi, si potrebbe giocare d’anticipo. Per arrivare alle feste dimagriti e sgonfi e potersi concedere qualche sgarro senza grosse conseguenze. Vediamo come.

La bellezza del Natale si vive anche a tavola. Gustare piatti prelibati in buona compagnia è uno dei piaceri della vita a cui non si può e non si deve rinunciare. Il problema è che nel periodo natalizio c’è una grande concentrazione di momenti conviviali, una vera maratona delle abbuffate. A cominciare da quelle prefestive che cominciano molto prima del Natale. Cene di lavoro e incontri con gli amici per farsi gli auguri ci fanno arrivare all’appuntamento con le feste già gonfi e sovraccarichi. E poi i dolci! Panettoni, pandori e torroni vincono ogni nostra resistenza e ci fanno capitolare. E allora ci può salvare solo una dieta detox prenatalizia per perdere peso: ecco come farla.

Ma come funziona una dieta detox?

È un regime restrittivo da fare per pochi giorni, da due a cinque, al massimo per una settimana, che libererebbe il corpo dalle tossine e farebbe perdere peso. Oltre ad eliminare il gonfiore e a far risplendere la pelle. Quando parliamo di dieta detox non ci riferiamo ai beveroni per perdere peso o ai mix a base di erbe o di sostanze alternative. La dieta detox è innanzitutto uno stile di vita, una scelta ad ampio raggio che include tante buone abitudini da seguire sempre, per vivere in salute.

Cinque consigli per depurarsi

Ridurre gli alcolici è il primo passo da fare. Niente superalcolici, soprattutto, e limitiamoci a un bicchiere di vino durante i pasti. Inoltre evitiamo il cibo spazzatura, i precotti e gli alimenti contenenti additivi, come merendine e chewing gum. Riduciamo anche sale, insaccati, grassi idrogenati contenuti nel burro e nella margarina. Beviamo tanta acqua e facciamo attività fisica almeno per 30 minuti al giorno. Il movimento ha un’azione disintossicante per l’organismo esattamente come la dieta. I pigroni devono rassegnarsi e, scarpe comode ai piedi, fare almeno una lunga passeggiata al giorno. L’OMS raccomanda 150 minuti di attività fisica leggera a settimana o, in alternativa, 75 minuti di attività aerobica più intensa. Un traguardo alla portata di tutti.

Dieta detox prenatalizia per perdere peso: ecco come organizzare il menù

Per cominciare la giornata, a colazione potremmo consumare dello yogurt magro con un frutto o del kefir con cereali integrali e un frutto piccolo. In alternativa, tè verde con una fetta di pane integrale tostato e una manciata di frutta secca.

A metà mattina e a metà pomeriggio, uno spuntino. Un centrifugato di frutta di stagione oppure una manciata di frutta secca se non l’abbiamo già presa a colazione. A pranzo e a cena una grossa porzione di verdura, circa 300 g, da associare a pesce cotto al vapore condito con olio e succo di limone.

In alternativa al pesce, legumi come lenticchie, fagioli, ceci o una porzione di cereali, circa 80 g. Possiamo scegliere tra riso integrale e pasta di farro. Ricordiamoci di non eccedere con l’olio, solo 2 cucchiai al giorno. Possiamo invece insaporire con le spezie. Usiamo liberamente semi di girasole o di sesamo, chiodi di garofano, zenzero e curcuma. Consultiamo, infine, il nostro medico per capire se questa dieta è adatta a noi.