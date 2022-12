3 proposte di fine anno pronte a regalare emozioni e voli aerei a prezzi scontati e vantaggiosi

Voli aerei scontati per diverse destinazioni-proiezionidiborsa.it

Conto alla rovescia per le festività di fine anno, da vivere con parenti o amici all’insegna della gioia e del meritato relax. Per l’occasione, le compagnie aeree stanno lanciando una serie di promozioni e offerte speciali per volare a prezzi vantaggiosi in Italia e all’estero. Vediamone alcune delle più interessanti del momento da cogliere al volo.

Partiamo dalla compagnia di bandiera dei Paesi Bassi KLM e vediamo alcuni dei migliori prezzi ed offerte speciali. Le potenziali destinazioni si dividono sui 5 Continenti, per cui basta scegliere in base al proprio budget e preferenze.

Dove volare con le tariffe promo KLM?

Iniziamo con la prima delle 3 proposte di fine anno: tra le destinazioni europee ecco Amsterdam (Paesi Bassi ) a/r a partire da 112 euro, Barcellona (Spagna) a 130 euro a/r e Amburgo (Germania) a 148, sempre a/r.

Se la meta sono gli USA troviamo Las Vegas a partire da 722 euro e Boston da 588, sempre a/r. Cambiando destinazione, ecco Dubai a/r a partire da 416 euro e i Caraibi a prezzi diversi in base alla destinazione finale. Per Aruba il ticket a/r parte da 900 euro mentre scende a 645 per Punta Cana.

3 proposte di fine anno pronte a regalare emozioni e voli aerei per l’Italia o l’estero

Per volare in Italia, ITA Airways propone il 25% di sconto su tariffe e supplementi, tasse escluse, grazie al codice sconto “REGALO”. Ogni 2 giorni fino all’11 dicembre il vettore aggiorna le destinazioni in offerta (sono esclusi i voli da Roma e Milano verso Olbia, Cagliari e Alghero e viceversa).

Vediamo come funziona. Una volta preso nota del codice sconto bisogna scegliere il proprio volo secondo le condizioni dell’offerta. Poi basta cliccare sulla voce ‘codice sconto’, inserire il codice e applicarlo prima di confermare e completare l’acquisto.

Lo sconto è individuale (dai 12 anni di età del passeggero), per cui per una prenotazione plurima basta effettuare acquisti separati. Il periodo per volare va dal 12 dicembre al prossimo 30 giugno, eccetto le finestre di giorni indicati nella pagina dedicata alla promo, sul portale ITA. Lo sconto è applicato sulle tariffe Economy (tranne la LIght) e Superior acquistate fino alle 23.59 del 6 dicembre.

Alcune delle proposte del momento di British Airways

Infine, diamo un rapido sguardo ad alcune proposte British Airways. La compagnia aerea inglese propone soluzioni e moduli differenti per volare nella magica Londra. Vediamo alcune tra le varie disponibili al momento.

I prezzi partono da 43 euro a tratta se ci si imbarca da Torino a gennaio 2023. Oppure si può scegliere un volo per Londra più 2 notti in hotel a partire da 194 euro p.p. da Milano o 190 euro p.p. da Bologna. In entrambi i casi, sempre a partire da febbraio prossimo.

Andando oltre incontriamo, tra i voli in economy, Verona-Londra da 28 euro solo andata a febbraio 2023.

Infine per chi vuole anche l’auto a destinazione ecco la soluzione per volare nella City più 7 giorni di noleggio auto a partire d a207 euro p.p.

Come sempre vale l’accortezza di leggere attentamente tutte le condizioni e i termini delle promo previste dal Regolamento dell’operatore di turno. Fermo restando, ovviamente, che le offerte sono soggette a continuo e costante rinnovo nel corso del tempo.