Oltre al cibo, un altro argomento tipico delle festività natalizie ruota attorno a come imbandire la tavola. Infatti anche questo piccolo gesto di cortesia può aiutare gli ospiti a sentirsi a proprio agio e benvoluti. Per riuscire in questa impresa però non è necessario spendere soldi comprando materiali di lusso o segnaposto raffinati. A volte basta un po’ di estro e di originalità per fare una bella figura. Oggi spieghiamo come rendere tutto questo possibile. È un peccato gettare i barattoli di vetro vuoti perché possono diventare una decorazione gratis e originale per la tavola di Natale. Vediamo dunque insieme come imbandire una tavola deliziosa per rallegrare i nostri cari totalmente a costo zero.

In passato abbiamo già spiegato come riutilizzare i contenitori di succo di frutta. Infatti guai a buttare le bottigliette in vetro, possono diventare una originalissima decorazione di Natale a costo zero. Lo stesso vale però anche per quelli più grossi che solitamente contengono la marmellata e le creme spalmabili. Per riciclare questo genere di materiale sono necessari pochissimi ingredienti: la colla vinilica, un pennello, il sale grosso. Poi si possono aggiungere altri materiali a scelta per renderlo ancora più fantasioso. Questi possono essere ad esempio delle foglie di agrifoglio, dello spago o dei glitter.

Come procedere per averle pronte entro la Vigilia

Prima di tutto è necessario pulire i vasetti, togliendo eventuali etichette e residui di colla. Una volta puliti, basta spennellarli di colla vinilica su tutta la superficie. Poi prendere su un canovaccio pulito da cucina e spargerci sopra una dose abbondante di sale grosso. Rotolare il barattolo al suo interno in modo da fare aderire i cristalli. Dopodiché lasciare asciugare una notte intera. Il giorno dopo è possibile personalizzarlo come si preferisce, ad esempio legando un filo di spago e attaccandoci un bigliettino personalizzato. Consigliamo di inserire al loro interno una candela accesa per creare l’atmosfera giusta. Questo piccolo oggetto potrebbe veramente rendere indimenticabile la disposizione della nostra tavola, soprattutto se affiancato a del buon vino. Se si hanno dubbi su come scegliere quest’ultimo, ecco un consiglio. Eletti migliori vini italiani del 2021, questi rossi costano sotto i 14 euro a bottiglia e sono raffinati quanto i prodotti di lusso.

