La storia del cinema moderno nasce il 28 dicembre 1895, quando i fratelli Lumière organizzarono la prima proiezione cinematografica all’interno di un seminterrato francese. Da allora prese corpo un movimento meraviglioso che ha saputo cambiare radicalmente il Mondo artistico. Non è un caso che il cinema abbia assunto il titolo di settima arte, ossia quella che avrebbe riunito in sé tutte le precedenti.

Molti sono i film che hanno saputo esprimere questo concetto al meglio, ma uno in particolare dal 1994 ad oggi rimane in vetta alle classifiche.

Eletto miglior film di sempre, non perdiamoci questo capolavoro del cinema disponibile su Netflix

Il sito di cinema più visitato al Mondo, nonché tra quelli più autorevoli, IMDb ha stilato una classifica dei migliori 10 film di sempre. Le posizioni sono state stabilite in base a parametri basati sul gradimento del pubblico. Dal 1994 ad oggi, rimane intoccato il primo posto che venne assegnato al film “Le ali della libertà”. Eletto miglior film di sempre, non perdiamoci questo capolavoro del cinema disponibile su Netflix.

Il film ha raggiunto le vette della classifica grazie a ben 2 milioni di utenti che hanno assegnato al film un voto compreso tra 8 e 10.

Un film toccante e riflessivo che parla di amicizia ma anche delle violenze che un innocente finito in carcere per errore dovrà subire durante la prigionia.

Sicuramente tra i film simbolo del XX secolo questa è una di quelle pellicole che tutti gli appassionati dovrebbero vedere una volta nella vita.

Chi segue in classifica

Nella lista sono presenti degli autentici mostri sacri del cinema. Stiamo parlando di opere immortali come il Padrino 1 e 2, Il Buono, Il Brutto e il Cattivo di Sergio Leone, fino al cult Pulp Fiction. Inoltre pochi anni fa è entrato in classifica al nono posto un film che ha molto fatto parlare di sé. Per la regia di Todd Philips, entra nell’Olimpo dei film più belli di sempre Joker, grazie al quale Joaquin Phoenix vinse l’oscar come miglior attore.

Grazie alla immensa interpretazione di Phoenix, infatti, il film è diventato in breve tempo una vera icona del cinema assolutamente da non perdere.

Se ancora non avessimo avuto modo di vederlo, anche il film sul cattivo più affascinate dei fumetti è disponibile sulla piattaforma Netflix.

