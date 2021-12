Spesso la maggior parte delle persone sono indaffarate fino alla fine di dicembre. Sono infatti occupate a chiudere delle pratiche sul lavoro e si destreggiano fra mille contrattempi. Per questo arrivano all’ultimo a pensare cosa mettere sotto l’albero di Natale per i propri cari. Così, presi dal panico, acquistano le prime cose che capitano a tiro, arrecando spesso più danni che benefici. Per questo oggi veniamo in aiuto con una piccola lista di idee per salvarci in corner. Altro che maglioni orrendi e cofanetti regalo tristi, ecco i doni di Natale che valgono oro e faranno scoppiare di felicità amici e famiglia. Vediamo insieme quali sono e in che modo possiamo acquistarli.

Prima di tutto è necessario capire a chi è diretto il regalo. Ad esempio, se una donna è appassionata di moda, possiamo pensare di regalarle un capo o una borsa particolare. Infatti oltre a guanti e cappellini, ecco l’accessorio invernale che non tutti hanno e che trasforma un look semplice in uno originale e ricercato. Altrimenti, si può sempre optare per dei regali immateriali. Un’idea sempre gradita sono i biglietti aerei. Esistono dei buoni erogati dalle principali compagnie che possono essere spesi quando si desidera. Nonostante la situazione di emergenza, ci sono molte mete anche lontane che si possono pur sempre raggiungere. Ad esempio ecco dove viaggiare a Natale e Capodanno godendosi sole, mare e spiagge pulite pur rimanendo in Europa.

Altre idee che possono essere utili

Oppure si può regalare un corso di formazione. Su Internet si possono trovare molti corsi su qualsiasi argomento, ma ciò non toglie che essere anche in presenza. Ad esempio esistono dei percorsi personalizzati per imparare una lingua sia nelle scuole, presenti sul territorio, sia iscrivendosi e comprando delle lezioni online con dei tutor.

Un’altra buona idea può essere regalare l’iscrizione a piattaforme online dove sono presenti delle videolezioni tenute dai più grandi esperti del Mondo, come Gordon Ramsey che insegna cucina, Ru Paul espressività e make up, Margaret Atwood e il premio Nobel Salman Rushdie tecniche di scrittura creativa. Probabilmente i costi saranno più elevati rispetto ad un più semplice e banale regale, ma ci potrebbero essere anche delle offerte lampo da poter sfruttare.

