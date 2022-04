Quale sensazione più bella della brezza marina che ci accarezza il viso e del sole che ci bacia la pelle? Se per noi vacanza vuol dire questo, l’itinerario proposto dalla Redazione è la meta ideale. Un itinerario anche di pochi giorni per una vacanza mordi e fuggi oppure di più giorni, da assaporare morbidamente e con lentezza. Se alle bellezze naturali si affiancano luoghi antichi e ricchi di fascino, testimonianze di civiltà scomparse, allora la vacanza è perfetta e soddisfa ogni esigenza.

Un tuffo nel passato

Trovare luoghi del genere in Italia non è difficile. Il nostro Paese è un vero museo a cielo aperto dove si sono incrociate nel tempo civiltà molto diverse tra loro. Il nostro itinerario torna in Sicilia, un luogo quasi divino per le testimonianze splendide e per il mare dalle acque trasparenti e cristalline con spiagge caraibiche e profumo di mandorli. Sulla costa meridionale, affacciato sul mare, c’è un luogo dal fascino millenario, la Valle dei Templi di Agrigento.

Il momento migliore per visitarla è la primavera, quando il caldo non è ancora troppo intenso, o in estate, al tramonto, quando i raggi del sole illuminano orizzontalmente gli edifici. L’area archeologica è stata dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO e si estende per 1.300 ettari includendo piante centenarie di mandorli e ulivi. È una delle aree archeologiche più grandi al Mondo e include ben dieci templi di stile dorico. Immergersi nella Valle è un’esperienza affascinante con il mare in lontananza da cui gli edifici sono ben visibili. C’è chi racconta che fossero stati costruiti lì per accogliere i marinai e indicare l’arrivo a terra.

Spiagge caraibiche e profumo di mandorli in questo angolo d’Italia ricco di storia e di cultura che incanta per la sua bellezza

Per andare al mare sulla costa agrigentina ci sono chilometri di spiaggia dalla sabbia finissima e bianca. Molte sono libere e incontaminate, ma ci sono anche quelle attrezzate con localini sul mare, che la sera si riempiono di gente. Una delle località più famose della costa è Punta Bianca, una riserva naturale con calette e piccole spiagge che eguaglia in bellezza la più famosa Scala dei Turchi. Ma la costa agrigentina si estende per diversi chilometri offrendo panorami mozzafiato e spiagge dalla bellezza incomparabile.

Per mangiare non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ci sono molti localini a prezzi contenuti dove gustare le tipicità gastronomiche siciliane, che sono veramente tante.

