Sole, pioggia e intemperie varie rovinano inevitabilmente l’arredo del nostro giardino. Ogni anno, sedie e tavoli ma anche poltroncine e divanetti in plastica, in vimini o il legno tendono a perdere il loro fascino iniziale.

Quando il “set arredo per l’esterno” appare malridotto, con un colore disomogeneo e stinto in diverse zone, una delle prime soluzioni a cui si pensa è quella di sostituire i pezzi rovinati. In commercio, poi, si trovano tantissime occasioni e acquistare sedie e tavoli ad un prezzo stracciato è possibile.

Tuttavia, con qualche piccolo accorgimento possiamo rinnovare gli arredi del giardino in poche mosse. Quindi, possiamo dire basta con sedie e tavoli in plastica sbiaditi e rovinati grazie a questi trucchetti molto facile e veloci.

Verniciare sedie e tavoli sarà un gioco da ragazzi. Basterà seguire questi piccoli accorgimenti.

Basta con sedie e tavoli in plastica sbiaditi e rovinati nel giardino, ecco il metodo velocissimo per rinnovarli senza spendere una fortuna

Ovviamente, per raggiungere un risultato ottimale il primo passaggio è quello di acquistare pochi prodotti ma di qualità.

Innanzitutto, bisognerà pulire e lavare le sedie e il tavolo. Poi, si consiglia di passare un’aggrappante per far aderire meglio la vernice alla plastica.

Si applica poi, un primer con un pennello che possiede delle setole morbide. Lasciare in posa per 24 ore e poi bisognerà verniciare. Diverse saranno le soluzioni tra cui scegliere. Si potrebbe utilizzare uno smalto acrilico, oppure uno spray.

Per avere degli arredi dai colori brillanti si consiglia di passare due volte la vernice a distanza di 3 o 4 ore l’una dall’altra.

Dopo un giorno d’asciugatura, il nostro arredo sarà pronto. Per mantenere a lungo il colore si consiglia di applicare anche uno spray trasparente.

Una volta completamente asciutti, gli arredi in plastica sembreranno come nuovi.

Consigli

