La diffusione dei social network ha creato una vera e propria esplosione di video delle tipologie più differenti. Su TikTok spopolano i balletti fatti su canzoni del momento, brevi video tutorial per la casa e tante idee per viaggiare.

Uno dei trend più famosi e di successo è quello della cucina e delle ricette. Basta seguire i profili giusti e improvvisamente ci si ritrova in un mondo magico. Centinaia di persone comuni ma anche chef stellati hanno il loro profilo personale dove condividere la ricetta del momento.

In questo periodo sta spopolando una ricetta di un dolce realizzato con solo 1 uovo e 2 banane, quindi molto leggero. Bastano pochissimi ingredienti per un risultato sicuro e da far leccare i baffi.

Facile, veloce e gustosissima, da presentare la domenica per finire un bel pranzetto fatto in casa. Basta seguire la ricetta e il procedimento passo passo per rimanere strabiliati da quanto questo dolce sarà amato da tutti. Non servono particolari abilità né conoscenze da chef stellato per fare un figurone con amici e parenti.

Con solo 1 uovo e 2 banane ecco la ricetta del dolce super leggero che farà impazzire tutta la famiglia

Questi sono gli ingredienti:

1 uovo;

2 banane;

20 g di burro;

1 cucchiaio di zucchero;

1 cucchiaio di nutella;

40 g di zucchero;

6 cucchiai di olio di semi;

180 g di farina;

4 g di lievito in polvere;

zucchero a velo a piacere.

Il procedimento molto semplice è questo. Pelare le banane e tagliarle a rondelle.

Sciogliere il burro in padella finché non iniziano a farsi le bollicine. Aggiungere 1 cucchiaio di zucchero e far cuocere il tutto fino a caramellare. Deve avere una consistenza liquida.

Aggiungere, poi, anche le banane a rondelle a cuocere per cinque minuti e poi lasciar raffreddare.

Intanto, in una terrina, unire l’uovo con 40 grammi di zucchero e una bustina di vaniglia. Sbattere con la frusta e unire poi 6 cucchiai di olio di semi. Aggiungere la farina e il lievito passandole al setaccio e amalgamare bene usando le mani. Verrà una bella basta morbida.

Separare un terzo del composto, avvolgerlo nella pellicola trasparente e metterlo a riposare in frigo per 10 minuti.

Preparare uno stampo rotondo di circa 20 cm e stendere la pasta rimanente come per fare il fondo di una crostata. Spalmare la nutella su di essa e, sopra, stendere le banane cotte al burro.

Recuperare la pasta dal frigo, che ormai sarà dura, e, con l’aiuto di una grattugia, farla a striscioline per coprire completamente le banane.

In forno a 180° C per circa 30 minuti. Decorare con una spolverata di zucchero a velo. Servire freddo.