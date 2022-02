Molte volte nella nostra vita possiamo notare dei periodi positivi e altri invece che si rivelano molto pesanti. C’è chi spiega questi fenomeni fisiologici con l’astrologia e con i transiti planetari. Per questi soggetti oggi parliamo della situazione attuale e di un segno che finalmente potrebbe tornare ad amare, solo come lui sa fare. È infatti possibile avere l’amore alle stelle per questo segno zodiacale, ora sotto la luce dei riflettori dopo un periodo di chiusura. Vediamo insieme di quale segno si tratta.

La situazione astrologica attuale

Il cielo svela che si tratta di un periodo abbastanza teso. Infatti, attualmente ci sono parecchi cambi di guardia. Prima di tutto il Sole sta stazionando nella prima decade dei Pesci e quindi per tutti risulta un periodo denso dal punto di vista emozionale. A breve ci sarà una Luna nuova che assumerà le stesse caratteristiche, ampliando quindi il sentore collettivo. Per fortuna questa sembra essere in buon aspetto con Urano e con Giove. Quindi potrebbe portare a dei cambiamenti repentini però armoniosi e a tratti fortunati. Invece, per quanto riguarda i pianeti veloci, si sta assistendo a un cambio di Venere che dopo innumerevoli mesi passa in Acquario. Lo stesso fa Marte.

Amore alle stelle per questo segno zodiacale che dopo un lungo periodo di fatica ritorna a splendere grazie all’aiuto di Venere

Quindi, a beneficiare di questi effetti è proprio il penultimo segno dello zodiaco che, come abbiamo già detto, vivrà una seconda metà di marzo e un aprile sulla cresta dell’onda. Però già da ora è potenziato dai significati di Marte e Venere, ovvero l’azione e l’armonia. Questo può avere delle ottime ripercussioni sull’amore, dove sembra esserci una nuova linfa, e sul lavoro. Anche qui infatti è molto facile beneficiare di una parlantina e di una voglia di fare che potrebbero rendere gli appartenenti a questo segno irresistibili.

Lo stesso vale per chi ha questi posizionamenti all’interno del proprio tema natale. Infatti, non esiste solo il segno zodiacale, ma anche tutta una fotografia del cielo che spiega in dettaglio la personalità di ognuno di noi. A vivere comunque dei benefici saranno anche i segni di Aria e alcuni di Fuoco. si tratta in questo caso di Gemelli, Bilancia e Ariete e Sagittario. Invece il Leone, essendo opposto ed essendo ancora piagato da Saturno contro, non vive il suo periodo migliore.

