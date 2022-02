È arrivato il momento di rivoluzionare gli spazi verdi di casa. La primavera si scopre pian piano grazie alle temperature in aumento. Il sole riscalda ancora timidamente, ma la natura comincia a sprigionare la sua forza. Dunque, è tempo di capire come abbellire balconi e terrazzi per sfoggiare piante meravigliose durante tutto l’anno.

Da marzo in poi, si potranno scegliere più facilmente le piante e i fiori. Moltissimi gli arbusti che regaleranno colori sgargianti e profumi inebrianti. Ad esempio, possiamo posizionare nei nostri spazi esterni, queste specie che crescono in fretta. In questo modo, non solo potremmo decorare il balcone, ma si creerebbe anche una sorta di “scudo floreale” contro l’occhio indiscreto dei vicini.

2 idee da non perdere

Per scegliere piante e fiori adatti per ogni ambiente, ovviamente bisogna fare una serie di valutazioni. Innanzitutto, bisognerà documentarsi sulle esigenze delle varie specie. Poi, capire se e in che modo si dovrà modificare l’habitat casalingo per farle vivere meglio.

Molto spesso, scegliamo le piante che più ci piacciono, oppure quelle più in voga. È il caso di una particolare pianta dalle foglie tonde che sta spopolando. Tutti vogliono averla in casa per questo motivo ben preciso. Sono sempre di più, poi, gli italiani che decidono di coltivare il limone direttamente dal balconcino di casa. Ed ecco anche quali sono i trucchetti migliori per avere limoni più grandi e profumati.

Ci sono, poi, delle piante che non possono mancare sul terrazzo o sul balcone di casa, soprattutto se abbiamo poco tempo da dedicare alla loro cura.

Quindi, ecco come abbellire balconi e terrazzi con queste piante perenni bellissime e sempreverdi che resistono al sole e al freddo

Nonostante le belle giornate, la primavera è ancora soggetta alle intemperie di stagione. Per questo motivo, conviene optare per vegetali che possano resistere al caldo, ma anche al freddo. Inoltre, è meglio optare per quelle che richiedono poca manutenzione.

È il caso della photinia. Una pianta di origine asiatica che si presenta come un grazioso alberello, da cui si possono creare anche delle bellissime siepi. Ideali per creare una barriera e proteggere la privacy dagli occhi indiscreti dei vicini. Questa pianta si coltiva senza fatica. Inoltre, in primavera le foglioline si colorano di rosso e sbocciano dei piccoli fiori bianchi.

L’erica è sempre una garanzia. Si coltiva facilmente in vaso. Ha dei fiori molto delicati e ha bisogno di terreno ben drenato e di una posizione possibilmente soleggiata. Tuttavia, è molto resistente, anche nelle giornate piovose e ventose.

Infine, il rosmarino prostrato è semplicemente fantastico per decorare il balcone. I suoi rami ricadenti e profumati abbelliscono ogni angolo. Perfetti da posizionare in alto per creare l’effetto “a cascata”. I suoi fiori resistono anche in inverno. Bisognerà solo stare attenti alle gelate. Riesce a vivere anche con poca acqua. Risulta una vera ricchezza in primavera, ma darà soddisfazioni anche in estate.