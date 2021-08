I cattivi odori in cucina sono il cruccio di ogni casalinga. Ci sono dei cibi e delle preparazioni culinarie che impestano letteralmente ogni angolo della casa. Pensiamo, ad esempio, a quando friggiamo patatine, pesce e cotolette, ma anche quando facciamo bollire broccoli e cavolfiori.

Spalanchiamo le finestre, mettiamo in azione la cappa e cerchiamo qualsiasi stratagemma per non far impuzzolire troppo l’aria. I cattivi odori, del resto, si impregnano ovunque, soprattutto sui tessuti (come tende e divani), ma anche addosso, su capelli e vestiti.

È stupefacente il motivo per cui in molti stanno mettendo mezza patata cruda nel frigorifero

Il frigorifero è il posto della cucina dove sistemiamo gran parte degli alimenti. Ecco perché, per certi punti di vista, è l’elettrodomestico più sfortunato.

Se vi riponiamo all’interno cibi già aperti e non perfettamente richiusi, il disastro è assicurato. Pensiamo solo ai formaggi stagionati, al salame, alle cipolle. Oltre a far puzzare l’intero frigorifero, questi cattivi odori vanno a contaminare anche gli altri alimenti.

In questo particolare periodo dell’anno, il principale nemico che crea puzza nel frigorifero è il melone. A parte rare eccezioni, un po’ tutti in estate abbiamo sempre un meloncino a portata di mano. Ricco di acqua e sali minerali, è perfetto per improvvisare all’ultimo minuto il pranzo o la cena. Basta accompagnarlo a due fette di prosciutto crudo oppure sperimentare i gustosi abbinamenti che abbiamo proposto in quest’altro articolo.

L’ideale sarebbe acquistare il melone seguendo questi utilissimi consigli e poi consumarlo in giornata. Bastano anche solo poche ore di permanenza nel frigo, giusto il tempo per rinfrescarlo e il melone riesce a sprigionare il suo odore che non è particolarmente gradevole. A differenza del suo gusto dolce.

Il problema è presto risolto se mettiamo mezza patata cruda sbucciata in frigorifero. La possiamo appoggiare su un ripiano oppure in uno degli scomparti laterali. È stupefacente il motivo per cui in molti stanno mettendo mezza patata cruda nel frigorifero. La nostra patata, infatti, agendo come una specie di spugna, assorbirà l’odore emanato dal melone. Il tubero che tutti abbiamo in casa è particolarmente efficace proprio con l’odore del melone.

In alternativa, appena rientrati dal mercato o dalla spesa, puliamo immediatamente il melone e conserviamolo ben chiuso in un contenitore a chiusura ermetica.

