Insieme all’anguria, il melone è un po’ il simbolo dell’estate. Quasi tutti ne abbiamo sempre uno di scorta in frigorifero in questo periodo.

È fresco, disseta e fa anche bene. Costituito per gran parte di acqua (90% circa), contiene fosforo, calcio e potassio, nonché buone quantità di vitamine C e B3.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Grazie alle sue proprietà, è un ottimo alleato per chi soffre di pressione alta. Per il suo potente effetto diuretico, favorisce inoltre l’eliminazione della ritenzione idrica. Perfetto per i soggetti con patologie a carico dei reni e per le donne sempre alle prese con la tanto odiata cellulite.

Il melone è poi un alimento estremamente versatile. Si sposa bene con tanti cibi. Eccellente è il suo abbinamento col salato. Chissà, però, perché la stragrande maggioranza di noi si limita al solito prosciutto e melone! Per non farcelo venire a noia, vediamo qualche gustosa alternativa.

3 abbinamenti ricercati per dire basta al solito prosciutto crudo con il melone

Formaggi stagionati

I cibi con un contenuto di sale piuttosto elevato si sposano benissimo con il dolce del melone. Eccezionali quindi grana e pecorino in scaglie, ma anche la feta, molto utilizzata in estate. Ottimi anche i formaggi erborinati.

Pesce affumicato

Il melone sta benissimo con il salmone, il pesce spada e la trota affumicata. Degli originali crostoni con uno di questi ingredienti e qualche cubetto di melone al momento dell’aperitivo lasceranno piacevolmente sorpresi i nostri ospiti.

Pesce crudo

Per gli estimatori del pesce crudo, il melone sta molto bene anche con quello. Un’idea sofisticata è la tartare di tonno e melone condita con una emulsione di olio, menta e limone.

In occasione di una cena elegante, ecco dunque quali sono i 3 abbinamenti ricercati per dire basta al solito prosciutto crudo con il melone.

I più tradizionalisti che hanno paura a osare troppo, possono rimanere sugli affettati scegliendo però bresaola o speck. Due salumi tra i più saporiti e aromatici.

Per dare il meglio il melone va saputo scegliere e conservare bene. Utilissimi a tal proposito i seguenti 2 articoli:

Approfondimento

Fresca, leggera e proteica è questa l’originalissima insalatona dell’estate che si prepara in 5 minuti e a cui nessuno saprà resistere neppure un attimo