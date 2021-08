Oggi parliamo di un frutto esotico che da migliaia di anni è alla base di molte ricette culinarie dei Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. Le sue proprietà erano già conosciute dagli antichi Egizi, che lo utilizzavano per produrre delle bibite alcoliche.

In particolare questo frutto si ottiene dalla coltivazione della “phoenix dactylifera”, chiamata anche “palma da dattero”. In Europa il suo consumo è strettamente legato al periodo natalizio, anche se da qualche anno è diventato un vero e proprio snack da mangiare a tutte le ore.

Una breve descrizione del frutto

Il dattero è un frutto dalla forma cilindrica e allungata, di dimensioni variabili, che al suo interno contiene un seme, anch’esso dalla caratteristica forma allungata.

Il dattero può essere commercializzato fresco o essiccato. Sulle nostre tavole troviamo principalmente il frutto secco, dalla consistenza gommosa e dal sapore molto zuccherino.

Proprio come l’alimento descritto in questo articolo, pochi sanno che questo frutto estivo ricco di fibre sostituisce perfettamente lo zucchero bianco, anche la pasta di datteri è utilizzata come dolcificante naturale.

Ecco il frutto esotico disponibile tutto l’anno che fornisce energia e stimola il travaglio

I datteri essiccati sono ricchi di nutrienti e proprietà benefiche. Cominciamo col dire che 100 grammi di datteri contengono all’incirca 280 calorie. Quindi il dattero è un alimento decisamente energizzante, utile nei momenti di affaticamento e come snack pre o post palestra.

Non solo fonte di energia, infatti uno studio ha dimostrato che i datteri hanno anche proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antitumorali.

Inoltre i datteri secchi sarebbero in grado di stimolare il travaglio. Infatti è stato condotto uno studio su 69 donne che hanno consumato 6 datteri al giorno, durante le 4 settimane prima della data del parto. La differenza tra queste donne e 45 gestanti che al contrario non hanno consumato il frutto secco è stata evidente. La ricerca, infatti, ha dimostrato che il consumo di datteri ha ridotto la necessità di induzione al parto e ha stimolato il travaglio naturale.

Quindi ecco il frutto esotico disponibile tutto l’anno che fornisce energia e stimola il travaglio. Noi di ProiezionidiBorsa comunque consigliamo sempre di contattare il proprio medico di fiducia per avere informazioni più specifiche.