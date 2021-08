Tra tutti i dolori che si possono avere, sicuramente, quelli alla schiena sono i più comuni. La sedentarietà è certamente la prima causa. Stare ore su una scrivania per lavorare o studiare ha effetti negativi sul nostro corpo. Purtroppo, nella nostra routine è molto il tempo che passiamo seduti.

Inoltre, fare anche dei piccoli sforzi può far insorgere il mal di schiena. Pensiamo a quando spostiamo dei carichi leggermente pesanti, come le buste della spesa o dei vasi con della terra. Ecco che basta poco per rimanere bloccati. In pochi sanno che basta un semplice esercizio da fare comodamente a casa per prevenire il mal di schiena

Dove dobbiamo agire

Sicuramente, vediamo che chi ha una forma fisica migliore soffre di meno di questi disturbi. Ovviamente, anche l’età influisce. Ma concentriamoci sul primo punto.

Quello che dobbiamo fare è rinforzare i muscoli che sono coinvolti negli sforzi della schiena. Ce ne sono molti, ma oggi ci focalizzeremo sui lombari. Molto spesso, sono proprio questi muscoli ad essere colpiti dai tipici dolori e fastidi. Spesso, si tratta di contratture che possono risolversi con gli esercizi che abbiamo visto in questo articolo.

Sempre meglio prevenire che curare, però. Vediamo, allora, cosa possiamo fare.

Basta un semplice esercizio da fare comodamente a casa per prevenire il mal di schiena

Facendo questi movimenti andremo a rinforzare proprio i lombari. Ciò che ci serve è solo un tappetino su cui posizionarci. Mettiamoci distesi a terra, a pancia sotto. Le braccia distese davanti, la testa e anche le gambe distese.

Da questa posizione, sdraiati a terra, dobbiamo fare un semplice movimento. Tiriamo su le braccia, le gambe e il busto, mantenendo il bacino a terra. Senza sforzarsi troppo all’inizio. Rimaniamo così 3 secondi e rimettiamoci a terra.

Ripetiamo una decina di volte il movimento e poi fermiamoci per un minuto. Questo esercizio ci permette di allenare proprio i muscoli lombari. Li renderemo più forti e meno soggetti ai dolori.