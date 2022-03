Finalmente possiamo mettere a posto nell’armadio sciarponi pesanti e cappelli di lana. La primavera è arrivata e le temperature stanno aumentando gradualmente. Il sole riscalda il viso, convincendoci a mettere via anche i piumini più pesanti.

Ma il venticello pomeridiano e serale non vuole ancora abbandonarci. Vorremmo tanto si trattasse di brezza leggera ma dovremo ancora sopportare il vento freddo per un po’. Per questo motivo non possiamo rinunciare a coprire bene il collo per scongiurare malanni primaverili.

Ed ecco che la moda ci presenta una soluzione utile e davvero all’ultimo grido. Sono tornati di moda i tanto amati foulard di seta delle nostre nonne. Non solo i più classici monocolore o a disegno floreale, ma una vera esplosione di forme e colori. Tanti sono i marchi che stanno riproponendo questo accessorio raffinato senza tempo.

Il foulard di seta di tendenza questa primavera lo amano proprio tutte, non solo a 60 anni, ma poche sanno come lavarlo

Possiamo acquistarne di nuovi o spulciare nell’armadio delle nostre nonne e tirare fuori dei veri tesori. Spesso però, soprattutto quando si tratta di foulard datati, non sempre abbiamo a disposizione l’etichetta originale. Capire se si tratta di vera seta non serve solo per fini estetici, ma anche per pensare al lavaggio.

Abbiamo già parlato di come distinguere la vera seta utilizzando qualche pratico trucchetto. Oggi vedremo come lavare questi preziosi capi direttamente a casa, ma senza rovinarli.

Meglio evitare la lavatrice

Anche se i modelli di lavatrice più all’avanguardia hanno programmi dedicati, meglio preferire il lavaggio a mano. La seta è un tessuto organico, nello specifico una fibra proteica che si ricava dal bozzolo dei bachi da seta. In più se dobbiamo lavare soltanto un foulard è anche uno spreco di soldi ed energia utilizzare la lavatrice.

Muniamoci di una bacinella con acqua fredda e versiamo poche gocce di detergente delicato per la seta. Muoviamo il foulard nell’acqua per qualche minuto e poi risciacquiamo senza strizzare troppo, le fibre potrebbero rovinarsi. Per l’asciugatura invece stendiamolo in orizzontale in un luogo ombreggiato, meglio se sopra un asciugamano. Se vogliamo stirarlo utilizziamo un panno di cotone sopra e una temperatura molto bassa.

Altri metodi

Se si ha l’asciugatrice uno dei migliori modi per lavare la seta è utilizzare un kit per il lavaggio a secco. Mentre credenze antiche dicono che un ottimo modo per lavare la seta sia utilizzando l’acqua dei legumi.

Insomma, il foulard di seta di tendenza questa primavera ci ha letteralmente conquistato. Ora sappiamo anche come lavarlo senza rovinarlo e senza portarlo in lavanderia. Anche se si tratta di un capo delicato, se trattato con cura, può durare molti anni.

Abbiniamolo ai nostri look più audaci per dare un tocco di femminilità e raffinatezza in più. Osiamo con colori sgargianti, per i foulard ma anche per gonne, pantaloni o blazer, un must di questa primavera.

