L’attenzione per un regime alimentare sano e variegato sta facendo aumentare la ricerca verso prodotti meno conosciuti o comunque meno utilizzati. Ecco pertanto che molti sono affascinati da cibi provenienti da lontani paesi o da piatti di antiche tradizioni che pian piano si stanno riscoprendo.

Sono tante infatti le ricette a base di prodotti non consumati abitualmente e interpretate anche dai più grandi chef. L’evidenza di ciò sono le diverse proposte di carne che si trovano nei menù dei ristoranti, al supermercato. Soprattutto di carni e/o tagli di carne magre. Ad esempio Tanti la ignoravano ma questa carne da barbecue, magra e gustosissima, è ottima e adesso è la più richiesta nelle macellerie.

Un’importante fonte di elementi nutritivi

Ciò anche in virtù del fatto che diventa sempre più diffusa la convinzione che la carne rossa faccia male. Tuttavia, come in tutte le cose, in media start virtus. E ciò vale anche per la carne. Quest’ultima rappresenta un’importante fonte di proteine, di ferro, e vitamine, come la B12. Come descritto nell’articolo “Svelato il segreto per assorbire tutto il ferro e le vitamine con la carne bianca”.

Come è noto, un consumo eccessivo di carne rossa, soprattutto se lavorata, aumenta il rischio di sviluppare alcuni tumori. Molti, pertanto prediligono la carne bianca o di pollame.

Tuttavia è spesso snobbata ma potrebbe far bene a cuore e muscoli questa carne deliziosa ricca di potassio. In particolare, si tratta della carne d’oca che, nonostante non consumata spesso e da tante persone, si presta alla preparazione di numerosi piatti molto gustosi. La tradizione la vuole collegata al mese di novembre e in particolare al giorno di San Martino. Infatti, l’11 novembre veniva preparata per il pranzo preparato per festeggiare la fine dell’anno contadino.

È spesso snobbata ma potrebbe far bene a cuore e muscoli questa carne deliziosa ricca di potassio

Dell’oca i contadini non buttavano nulla, utilizzando anche le sue parti di scarto, per farne degli insaporitori o minestre. Tuttavia, ad oggi, il suo consumo non è molto diffuso nel nostro Paese, nonostante sia ricca di molte proprietà nutritive. Inoltre poiché è piuttosto grassa, si potrebbero prediligere i tagli dove la carne è più magra. Infatti, l’oca è caratterizzata da un grasso localizzato e non infra-muscolare, pertanto il petto o la coscia risultano più magri.

La carne d’oca presenta un buon contenuto di sali minerali come magnesio, fosforo, sodio, zinco, ma soprattutto ferro e potassio. Quest’ultimo, in particolare, contribuisce al buon funzionamento dei muscoli e del cuore ed è molto importante per la trasmissione degli impulsi nervosi. Inoltre, grazie all’elevato contenuto di ferro, si potrebbe consigliare nei regimi dietetici dei soggetti anemici.

Tuttavia, poiché è una carne parzialmente grassa, potrebbe risultare non facilmente digeribile per chi ha problemi di digestione. Inoltre è sconsigliato il consumo eccessivo e prolungato per coloro che hanno problemi cardiovascolari.

